غرفة شركات السياحة عن افتتاح المتحف المصري الكبير: مصر أم الحضارات

قال مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، إن المتحف المصري الكبير يُعد أحد أبرز المشاريع الثقافية في تاريخ مصر الحديث، موضحًا أنه كان من المقرر افتتاحه عام 2012، إلا أن الأحداث السياسية التي شهدتها البلاد بعد ثورتي يناير ويونيو تسببت في تأجيل هذا الافتتاح.

وأضاف صادق، خلال لقاء في برنامج "كل الأبعاد"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلامية هدير أبو زيد، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أولى اهتمامًا بالغًا بالثقافة وبالمتاحف المصرية، مشيرًا إلى أن الدولة نجحت في إبراز عظمة الحضارة المصرية من خلال عدد من الفعاليات العالمية، أبرزها موكب المومياوات الملكية الذي نقل الملوك من متحف التحرير إلى متحف الحضارة، واحتفالية طريق الكباش بين معبدي الأقصر والكرنك، وهي أحداث ما زالت راسخة في أذهان العالم.

وأكد أن المصريين يشعرون بالفخر مع اقتراب افتتاح المتحف المصري الكبير، لأنه يمثل رمزًا لتاريخ أجدادهم الذين أسسوا أولى الحضارات الإنسانية، قائلاً إن "مصر هي أم الدنيا لأنها أم الحضارات".

وأوضح أن الفرق بين الحضارة والتاريخ يكمن في أن الحضارة هي التحضر وصناعة الأدوات التي تساعد الإنسان في حياته اليومية، مشيرًا إلى أن القطع المعروضة في المتحف — مثل الفأس اليدوية التي تعود إلى نحو 700 ألف عام — تؤكد أن المصري القديم كان أول من أسس حضارة على وجه الأرض.

وختم صادق حديثه بالإشارة إلى أن التاريخ الفعلي بدأ مع الملك العقرب نحو عام 4000 قبل الميلاد، ثم توحدت مصر العليا والسفلى عام 3200 قبل الميلاد، لتبدأ بذلك أقدم حضارة مدونة في التاريخ الإنساني