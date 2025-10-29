تنحي محامي أحد المتهمين بقضية شهيد الشهامة بالغردقة: وجدت في نفسي ما لا يمكن إسكاته

تنحي محامي المتهم الأول في قضية قتل الشاب حامد حراجي المعروف إعلاميًا بـ "شهيد الشهامة بالغردقة" عن استكمال القضية.وكانت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات البحر الأحمر، برئاسة المستشار وليد محمد دنانة، قد قضت بمعاقبة اثنين من المتهمين بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، بينما عوقب المتهم الثالث بالسجن 7 سنوات، بعد إدانتهم بالاعتداء على المجني عليه وقتله طعنًا.



وتستأنف محكمة الجنايات المستأنفة بالبحر الحمر، اليوم الأربعاء، نظر جلسات قضية مقتل الشاب حامد أشرف حراجي، والذي لقي مصرعه مطلع العام الجاري بمدينة الغردقة وذلك لاستكمال مرافعة دفاع المجني عليه.



وقال المحامي: منذ أن توليت الدفاع عن المتهم الأول في القضية، كان في وجداني أن الحق لا يستخلص إلا بميزان العدل، وأن رسالة المحاماة ليست مجرد مهنة نمارسها، بل عهد نحمله على عاتقنا أمام الله والناس والتاريخ.



وأضاف: في تلك المرافعة التي قدمت أمام محكمة جنايات البحر الأحمر، لم أكن أتحدث باسم متهم فحسب، بل باسم ضمير مهني يؤمن بأن العدالة لا تعرف طريقها إلا عبر كلمة صادقة وحجة نزيهة وميزان لا يميل إلا للحق، مضيفًا: وبعد أن رأى حكم محكمة الجنايات الصادر في هذه القضية، ما رأينا، وقضى بما طلبنا، استأنفت النيابة العامة ذلك الحكم لإهماله جميع طلباتها لا سيما في مجال التوصيف والقيد، وهو ما أعاد طرح القضية برمتها أمام محكمة الجنايات المستأنفة، لتنظرها من جديد.



ومنذ تلك اللحظة، وجدت في نفسى ما لا يمكن إسكاته، وجدت أن الضمير الذي وجهني يوم بدأت، هو ذاته الذي يوجهني اليوم لأن أتوقف، ليس تراجعًا ولا خشية، ولا هروبًا من مواجهة، بل احترامًا لقداسة العدالة حين تشعر النفس أن دورها قد اكتمل، وأن استمرارها ربما يفسر بغير ما أرادته يوم أقسمت أن أكون صوت الحق.



وأكد: لقد قمت بواجبي المهني والأخلاقي على أكمل وجه، وأديت رسالتي كما يمليه على ضميري، وها أنا أعلن اليوم تنازلي عن تمثيل المتهم الأول في مرحلة الاستئناف أمام محكمة الجنايات المستأنفة.



واختتم: لقد انتهى دوري عند النقطة التي اكتمل فيها واجبى، وسأظل مؤمنا أن العدالة أكبر من الأشخاص، وأسمى من المناصب، وأن الله وحده هو العليم بذات الصدور.



