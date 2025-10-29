تفاصيل تعيين ونقل رؤساء المدن والأحياء والمراكز بالحركة السنوية للمحليات فى 11 محافظة

تضمنت الحركة السنوية للمحليات التي أصدرتها الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، اليوم تعيين ونقل عدد من رؤساء المدن والأحياء والمراكز بمختلف محافظات الجمهورية .

فى محافظة القاهرة تضمنت الحركة تعيين كل من .. أمل فوزي مجاهد رئيس حي عين شمس ، ومحمد السيد مزيد رئيس حي الزيتون وهالة سيد عبدالنبى رئيس حي طره وأحمد إبراهيم القزاز رئيس حي الوايلى وكمال عبدالله عزت رئيس حي الشرابية ومحمد على عبدالجليل رئيس حي السيدة زينب ومحمد عثمان الإمام رئيس حي المعادي ومهران عبداللطيف مهران رئيس حي باب الشعرية وأحمد سمير حنفى رئيس حي المعصرة ومنال محمود أحمد رئيس حي التبين وهانى سمير عبدالرزاق رئيس حي غرب القاهرة ومحمود محمد صقر رئيس حي مصر القديمة وعصام الدين أبوالمندور رئيس حي المرج ومنال طه السطوحي رئيس حي الزاوية الحمراء وطارق محمد العشماوي رئيس حي شرق مدينة نصر وأحمد جودة رئيس حي السلام وأمير أحمد أمين رئيس حي مصر الجديدة وحازم مجدي راتب رئيس حي حلوان وأحمد محمد مهدي رئيس حي الموسكي ومحمد إبراهيم أبوالخير رئيس حي دار السلام و أيمن صالح إبراهيم رئيس حي عابدين.

وفى محافظة الجيزة تضمنت الحركة تعيين محمد عبدالراضى حمدان رئيس حي الوراق ومحمود زين العابدين رزق رئيس مركز ومدينة العياط ومجدي محمد عبدالمتعال رئيس مركز ومدينة منشأة القناطر وحامد محمود سلامة رئيس حي الطالبية ورمضان عبدالرحمن عبدالباري رئيس مركز ومدينة أبوالنمرس وعبدالخالق عوض فرج رئيس مركز ومدينة البدرشين وأحمد محمد توفيق رئيس مركز ومدينة كرداسة .

وفى محافظة القليوبية تضمنت الحركة تعيين أحمد محمود أبوبكر رئيس مركز ومدينة الخانكة ومحمد السيد ليلة رئيس مركز ومدينة شبين القناطر وسلوي أبو العينين حسن رئيس حي غرب شبرا الخيمة ومحمد أحمد البسيونى رئيس مدينة قها ومحمود ضياء الدين عيسى رئيس مدينة شبرا الخيمة ووائل جمعة السنوسي رئيس مركز ومدينة طوخ ومحمد السيد أحمد غنيم رئيس مدينة الخصوص وعبدالعظيم محمد عبدالعظيم رئيس مركز ومدينة القناطر الخيرية وأحمد شوقى شادي رئيس مركز ومدينة كفر شكر وتامر محمد عبدالعظيم رئيس حي شرق شبرا الخيمة .

وفى محافظة الإسكندرية تضمنت الحركة تعيين نهي أحمد خليفة رئيس مركز ومدينة برج العرب ووليد محمد منصور رئيس حي الجمرك ونيفين النحاس حسن رئيس حي العامرية أول .

وفى محافظة البحيرة تضمنت الحركة .. تعيين ياسر مهنا عوض رئيس مركز ومدينة رشيد ووائل محمود حمزة فهمي رئيس مركز ومدينة المحمودية ومحمد محمود بطيشة رئيس مركز ومدينة كفر الدوار وعمر أحمد لبيب رئيس مركز ومدينة دمنهور ومراد عبدالقادر سعيد رئيس مركز ومدينة إيتاي البارود وخالد أحمد رسلان رئيس مركز ومدينة الدلنجات .

وفى محافظة مطروح تضمنت الحركة .. تعيين محمد محمود صحصاح رئيس مركز ومدينة مطروح ورضا السيد جاب الله رئيس مركز ومدينة الحمام وأشرف مصطفى باشا رئيس مركز ومدينة سيوة وعادل توفيق عبده برغش رئيس مركز ومدينة النجيلة ورمضان مختار إبراهيم رئيس مركز ومدينة السلوم وعاصم محمد عبدالفتاح الزغبي رئيس مركز ومدينة سيدي براني .

كما تضمنت الحركة في محافظة المنوفية .. تعيين سامى عبد الحميد سرور رئيس مركز ومدينة بركة السبع وهناء محمد عقيلة رئيس مركز ومدينة قويسنا وطارق محمد أبوحطب رئيس مركز ومدينة أشمون .

وفى محافظة الغربية تضمنت الحركة .. تعيين كل من منى إبراهيم صالح رئيس مركز ومدينة السنطة ووائل زغلول محمد رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى وخالد حامد العرفى رئيس مركز ومدينة طنطا وحاتم عبدالله قابيل رئيس حي ثان المحلة الكبرى وعادل إبراهيم داود رئيس مركز ومدينة كفر الزيات وأمانى بيومي حسن رئيس مركز ومدينة قطور وأحمد حسين خفاجى رئيس مركز ومدينة بسيون وأحمد إسماعيل السيد رئيس حي أول المحلة الكبرى وضياء الدين عبد الحميد رئيس مركز ومدينة زفتى .

وفى محافظة كفر الشيخ تضمنت الحركة تعيين وائل فرج السيد رئيس مركز ومدينة الرياض .

وفى محافظة دمياط تضمنت الحركة تعيين وحيد صلاح بخيت رئيس مركز ومدينة كفر سعد وصبرى محمد عبده رئيس مدينة عزبة البرج والسيد محمد الصيرفي رئيس مركز ومدينة فارسكور .

كما تضمنت الحركة في محافظة الدقهلية .. تعيين كل من نادر محمد بشير رئيس مركز ومدينة الجمالية وإبراهيم صابر شبكة رئيس مركز ومدينة نبروه وهانى السيد سليمان رئيس مركز ومدينة دكرنس وأشرف محمد عبدالواحد رئيس مدينة المطرية وإبراهيم محمد أغا رئيس مركز ومدينة ميت سلسيل .