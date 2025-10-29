قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قالوا عن المتحف المصري الكبير .. وزير المالية في مقال لوكالة أنباء الشرق الأوسط
المشاط لوسائل إعلام دولية: توقيع تمويل مع الاتحاد الأوروبي بقيمة 4 مليارات يورو لدعم الاقتصاد
ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 104 شهداء بينهم 46 طفلا و253 مصابا
إصابة أحمد شريف تُبعده عن الزمالك أمام البنك الأهلي
وزيرا المالية والسياحة: 6 أشهر مهلة إضافية لمبادرة التسهيلات التمويلية لزيادة الطاقة الفندقية
محمد فريد: الابتكارات المالية تتطلب أطرًا رقابية مرنة تحافظ على استقرار الأسواق
ارتفاع عدد شهداء مجـ.ـازر العدوان الإسرائيلي على غزة منذ مساء أمس لـ 100 شهيد
الاحتلال الإسرائيلي يعلن اغتيال مسؤول كبير بحزب الله
أولياء أمور: بنحل التقييمات لولادنا عشان مضغوطين.. والمدرسين بيقولوا "خط ماما حلو"
أخبار تهمك اليوم.. أسعار الذهب والدولار وتفاصيل حالة الطقس
إحالة دعوى بطلان الحجز على ممتلكات إبراهيم سعيد إلى المحكمة المختصة
مفاجأة جديدة أعلنتها البريد.. سلفة 3 أضعاف المعاش بدون ضمانات
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

مدبولي: تمكين الجهاز المركزي للمحاسبات أولوية لضمان الشفافية

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي
منار عبد العظيم

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر تؤمن بشكل راسخ بأهمية أجهزة الرقابة ودورها في إدارة المال العام، مشيرًا إلى أن الدولة أولت اهتمامًا كبيرًا بجهازها الأعلى للمحاسبات باعتباره أحد ركائز النزاهة والشفافية.

وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل على تمكين الأجهزة الرقابية وتعزيز استقلاليتها، لضمان الاستخدام الأمثل للموارد وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة المالية والإدارية.

الإنتوساي: منصة لتعزيز قدرات أجهزة الرقابة الدولية

وأكد مدبولي أن منظمة الإنتوساي برهنت على قدرتها في تنمية أجهزة الرقابة الدولية وتعزيز التواصل بينها، مشيرًا إلى أن مصر تضع جميع إمكانياتها وخبراتها خلال رئاستها للمنظمة لدعم جهودها في تبادل الخبرات العالمية وتحسين الأداء الرقابي.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن مشاركة مصر في القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية تعكس التزام الدولة بالتعاون الدولي في مجالات التنمية البشرية والحوكمة المالية.

إصلاح مالي وإداري يرسخ دعائم الاقتصاد الوطني

وخلال فعاليات المؤتمر الدولي الـ25 للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، أكد مدبولي أن مصر نفذت عملية إصلاح مالي وإداري غير مسبوقة تهدف إلى تحقيق الانضباط المالي وتطوير الأداء الحكومي.
وأضاف أن الإصلاحات أسهمت في بناء منظومة مالية أكثر كفاءة وشفافية، مما مكن الدولة من مواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق معدلات نمو مستدامة.

مدن ذكية وشبكة طرق حديثة تدعم التنمية

وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل على إنشاء مدن ذكية متكاملة تُدار بأحدث النظم التكنولوجية لتوفير جودة حياة تليق بالمواطن.

كما أشار إلى إعادة بناء شبكة واسعة من الطرق والكباري، تعد من الأكبر في الشرق الأوسط، لربط المحافظات والمدن الجديدة وتحفيز التنمية الاقتصادية.

مبادرة "حياة كريمة": نهضة الريف المصري

وأكد مدبولي أن مبادرة "حياة كريمة" تعد مشروعًا قوميًا ضخمًا لتغيير واقع الحياة في الريف، من خلال تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية، مؤكدًا أن المبادرة أسست شبكة شاملة من الرعاية والحماية الاجتماعية لضمان حياة كريمة لكل مواطن.

رعاية صحية متكاملة ومبادرة "100 مليون صحة"

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة وضعت صحة المواطن على رأس أولوياتها، من خلال مبادرة "100 مليون صحة" التي حققت نجاحًا كبيرًا في الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة وتوفير العلاج، مؤكّدًا استمرار الدولة في بناء منظومة رعاية صحية متكاملة تلبي احتياجات جميع المواطنين.

إدارة رشيدة لأصول الدولة لتعظيم العائد الاقتصادي

وشدد مدبولي على أن الحكومة تعمل على وضع أسس واضحة لإدارة وملكية أصول الدولة، لضمان الاستخدام الأمثل وتعظيم العائد الاقتصادي، ضمن جهود الدولة لتحقيق التكامل بين القطاعات وتعزيز كفاءة المؤسسات العامة

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أهمية أجهزة الرقابة

سعر الذهب

600 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن بعد التراجع الكبير

ارشيفية

الغوريلا تفسد حفل خطوبة وتتسبب في طعن شقيق العريس وآخرين بالجيزة

وزيرة التنمية المحلية

بالأسماء.. تعيين ونقل 164 قيادة محلية بينهم 5 سكرتيري عموم و10 سكرتير مساعد و134 رئيس مركز ومدينة وحي وإنهاء خدمة لـ 15 قيادة

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر.. وهذه قيمة الجنيه

المتحف المصري الكبير

قرار حكومي يوضح: هل ستكون إجازة افتتاح المتحف المصري الكبير مناسبة سنوية ثابتة؟

الدكتور أحمد نعينع

نقيب القراء: الشيخ أحمد نعينع أخطأ مرتين في تلاوته الأخيرة في مسجد المرسى أبو العباس

عملات تذكارية

كيف أحصل على العُملات التذكارية الخاصة بافتتاح المتحف المصري الكبير | اعرف الطريقة

ترامب

بعد العدوان الإسرائيلي .. ترامب يهدّد حماس: سنقضي عليها

الجامع الأزهر يختتم فعاليات اختبارات مسابقة القرآن الكريم لذوي الهمم

ضمن مبادرة «صحح مفاهيمك».. أوقاف الإسماعيلية تنظم فعاليات توعوية بالمدارس

وزارة الأوقاف

صناعة الوعي.. الأوقاف تنظم 1010 قافلات دعوية بمراكز الشباب

بالصور

طريقة عمل رولات الكنافة بالقشطة مثل المحلات

تفتيح طبيعي بدون مواد كيميائية.. جربي وصفات الكركم والعسل لبشرة أكثر إشراقًا

أطعمة السعادة الصغيرة.. 6 مأكولات تحسن مزاج طفلك وتقلل توتره

طريقة عمل الأرز البسمتي المفلفل الأبيض بريحة المشاوى

عيد ميلاد اليسا

إليسا تفاجئ جمهورها بـ"ابنتها" السرية وتغازل كريم فهمي في احتفال عيد ميلادها

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: لماذا مريم؟!!

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المناخية الذكية ودورها في تعظيم الإنتاج وتقليل مخاطر التقلبات الجوية في مصر

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

