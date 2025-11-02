رئيسة المجلس القومي للمرأة: المتحف المصري الكبير أعظم مشروع حضاري وثقافي في القرن الحادي والعشرين

شاركت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، في حفل الافتتاح التاريخي للمتحف المصري الكبير، الذي أقيم تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمشاركة عدد من الملوك ورؤساء الدول وكبار الشخصيات المحلية والدولية.



وأكدت رئيسة المجلس أن الافتتاح يمثل لحظة فخر لكل مصرية ومصري، ورسالة للعالم بأن مصر قادرة على الجمع بين الأصالة والتطور، وتمضي بخطى واثقة نحو مستقبل يليق بتاريخها الممتد عبر آلاف السنين.



وأعربت المستشارة أمل عمار عن فخرها واعتزازها بهذا الصرح العظيم الذي يروي قصة وطن عريق، حيث يُعد المتحف المصري الكبير أعظم مشروع حضاري وثقافي في القرن الحادي والعشرين، ويجسد رؤية الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في إحياء ماضيها المجيد وبناء مستقبلها المشرق، وأضافت أن كل تفصيلة في هذا المتحف تنطق بعظمة مصر وعبقرية شعبها، وتعكس الجهد الخلاق لأبنائها الذين صنعوا منه أيقونة حضارية فريدة.



وشددت المستشارة أمل عمار على أن المتحف المصري الكبير ليس مجرد مكان لعرض الآثار، بل هو رمز للهوية الوطنية وذاكرة حضارة خالدة، يجمع بين عبقرية التصميم وروعة المضمون الإنساني، ليبقى شاهدًا على أن مصر ستظل منارة للفكر والثقافة والإبداع.

كما أشادت بدور المرأة المصرية في هذا الحدث العالمي، سواء من خلال الأعمال الفنية التي زينت الحفل، أو الأصوات النسائية التي أضفت عليه روحًا راقية، مثل السوبرانو المصرية فاطمة سعيد، والشقيقتان أميرة ومريم أبو زهرة، حفيدتا الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، اللتان أبهرتا الحضور بأدائهما الراقي، والفنانة القديرة شيريهان التي جسدت بروعتها صورة المرأة المصرية المُلهمة والمبدعة، مشيرة إلى أن هذه المشاركة المتميزة تؤكد الحضور القوي للمرأة المصرية في المشهد الثقافي والفني، ودورها في نقل صورة مشرفة عن مصر أمام العالم.