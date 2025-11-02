الوادى الجديد تنقل رفات 8500 جثة من إحدى المقابر.. تفاصيل

اعلنت محافظة الوادى الجديد انه تم اليوم الانتهاء من أعمال نقل رفات الموتى من المقابر القديمة إلى المقابر الجديدة بقرية الجديدة بمركز الداخلة.

وقالت المحافظة أن أعمال نقل رفات الموتى جاء بعد عمل متواصل استمر لمدة شهرين متتاليين، تم خلالها نقل ما يقرب من 8500 رفات ، وذلك نظرا لتضرر المقابر القديمة من رشح المياه الجوفية .

وأكدت المحافظة في بيان لها أنه تم النقل طبقا لتعاليم الشريعة الاسلامية والاشتراطات الصحية والفنية المتكاملة مضيفة أن الدكتور ياسر محمود سيد رئيس مركز ومدينة الداخلة قام بمتابعة الاعمال ميدانياً، ومتابعة المراحل الأخيرة من عملية النقل، والاطمئنان على حسن سير الأعمال.

من جانبه وجه رئيس المركر الشكر والتقدير لأهالي قرية الجديدة على تعاونهم وتكاتفهم الكبير لإنجاح هذا العمل الإنساني فى صورة مشرفة تعكس روح التضامن والمسؤولية المجتمعية بين أبناء القرية لافتا بأن هذه الخطوة جاءت نظراً لتضرر المقابر القديمة نتيجة تعرضها لظاهرة رشح المياه الجوفية، الأمر الذي استلزم التدخل للحفاظ على حرمة الموتى وصون كرامتهم.