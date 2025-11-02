عمر الشناوي عن افتتاح المتحف: افتخروا يا مصريين ببلدنا

علق الفنان عمر الشناوي، على حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، فخورًا بكل تفاصيل الافتتاح.

وكتب الشناوي عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام: "أنا مصري ابا عن جد وافتخر، انما الواحد ساعات بيعتاد اننا عايشين في ارض الحضاره بننسي جمالها وعظمتها ولكن يحصل حدث زي ده يفكرنا ان العالم كله بينبهر بمصر و بحضارتنا وأننا نقدر نصدر للعالم كله فكر وفن ملوش مثيل. افتخروا يا مصريين بلدنا، مفيش منها اتنين".

المتحف المصري الكبير

ويُعدّ المتحف المصري الكبير، الواقع بجوار أهرامات الجيزة، أكبر متحف أثري في العالم مخصص لحضارة واحدة، حيث يضم أكثر من 100 ألف قطعة أثرية تجسد تاريخ مصر عبر العصور، من بينها المجموعة الكاملة للملك توت عنخ آمون التي تُعرض لأول مرة كاملة في مكان واحد.