وزير البترول يدعو شيفرون الأمريكية للتوسع في استثمارات البحث والاستكشاف بالبحر الأحمر

التقى المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، على هامش مشاركته في مؤتمر ومعرض «أديبك 2025» في أبو ظبي، “كلاي نيف” رئيس شركة شيفرون الأمريكية للاستكشاف والإنتاج؛ لبحث خطط عمل الشركة في مصر والدعوة لزيادة الاستثمارات، خاصة بالمناطق الواعدة الجديدة للبحث والاستكشاف عن الغاز والبترول بالبحر الأحمر.

وشهد اللقاء استعراض أنشطة الشركة وخططها المستقبلية في ضوء فوزها بالشراكة مع شركة شل العالمية بمنطقتي امتياز جديدتين؛ للبحث عن الغاز الطبيعي في البحر المتوسط، كما تم استعراض البرامج المستهدفة بمناطق عمل الشركة القائمة، وفي مقدمتها نرجس وشمال الضبعة.

تعزيز الاستثمارات

ودعا الوزير، شركة شيفرون إلى تعزيز استثماراتها في مصر، وبحث الاستثمار في مناطق البحر الأحمر التي سيتم طرحها وفق نظام تحفيزي جديد يهدف إلى تشجيع الاستثمار وتسريع أعمال البحث والاستكشاف.

وفي ختام اللقاء، وجه الوزير الدعوة لرئيس شيفرون للاستكشاف والإنتاج للمشاركة في معرض ومؤتمر مصر الدولي للطاقة EGYPES 2026.