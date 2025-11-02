قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

أوبك + تزيد إنتاج النفط الخام بمقدار 137 ألف برميل يوميًا

أوبك + تزيد إنتاج النفط الخام بمقدار 137 ألف برميل يوميًا
أوبك + تزيد إنتاج النفط الخام بمقدار 137 ألف برميل يوميًا
أ ش أ

 قررت الدول الثماني المشاركة في التخفيضات الطوعية لانتاج النفط الخام في أوبك وخارجها " أوبك + " زيادة الإنتاج بمقدار 137 ألف برميل يوميًا من 1.65 مليون برميل يوميًا من التعديلات الطوعية الإضافية التي تم الإعلان عنها في أبريل 2023 على أن يتم تنفيذ هذا التعديل في ديسمبر المقبل.


جاء ذلك في اجتماع دول أوبك + الثماني، التي أعلنت سابقًا عن تعديلات طوعية إضافية في أبريل ونوفمبر 2023، وهي المملكة العربية السعودية وروسيا والعراق والإمارات العربية المتحدة والكويت وكازاخستان والجزائر وعمان افتراضيًا اليوم لمراجعة ظروف السوق العالمية وتوقعاتها.


وأوضح بيان رسمي لأوبك أنه تم إتخاذ القرار بالنظر إلى التوقعات الاقتصادية العالمية المطردة وأساسيات السوق الصحية الحالية، كما يتضح من انخفاض مخزونات النفط.


ووفقا للبيان وبسبب الموسمية، قررت البلدان الثمانية أيضًا إيقاف زيادات الإنتاج مؤقتًا في يناير وفبراير ومارس 2026.


وكررت الدول الثماني المشاركة التأكيد على أنه يمكن إعادة 1.65 مليون برميل يوميا جزئيا أو كليا رهنا بتطور ظروف السوق وبطريقة تدريجية.


وستواصل البلدان مراقبة وتقييم ظروف السوق عن كثب، وفي جهودها المستمرة لدعم استقرار السوق، أكدت من جديد أهمية اعتماد نهج حذر والاحتفاظ بالمرونة الكاملة لمواصلة وقف أو عكس التعديلات الطوعية الإضافية للإنتاج، بما في ذلك التعديلات الطوعية التي تم تنفيذها سابقًا بنحو 2.2 مليون برميل يوميًا والتي تم الإعلان عنها في نوفمبر 2023 ، وأشارت دول أوبك + الثماني إلى أن هذا الإجراء سيوفر فرصة للدول المشاركة لتسريع تعويضاتها.


وكررت البلدان الثمانية التأكيد على إلتزامها الجماعي بتحقيق الإمتثال الكامل لإعلان التعاون، بما في ذلك التعديلات الطوعية الإضافية في الإنتاج التي سترصدها لجنة الرصد الوزارية المشتركة ، وأكدت عزمها على التعويض الكامل عن أي حجم مفرط في الإنتاج منذ يناير 2024.


وستعقد دول أوبك+ الثماني إجتماعات شهرية لمراجعة ظروف السوق ومطابقتها وتعويضاتها ، وستجتمع في 30 نوفمبر الجاري مرة أخرى.

المشاجرة

مشاجرة داخل معهد .. طالب يتهم موظفا بالتعدى عليه بالضرب

نجوم الفن افتتاح المتحف المصري الكبير

شريهان ومنى زكي وكريم عبدالعزيز.. نجوم الفن يتألقون في افتتاح المتحف المصري الكبير

المتحف المصري الكبير

الفراعنة كانوا بيلعبوا شطرنج وعرائس .. مفاجآت المتحف المصري الكبير

وزير الدفاع يلتقي نظيره الروماني لبحث التعاون العسكري المشترك

وزير الدفاع يلتقي نظيره الروماني ويوقع مذكرة تفاهم فى مجال التعاون العسكري

