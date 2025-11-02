الكشف والعلاج مجاناً.. قافلة طبية لأهالي القنطرة البيضاء بكفر الشيخ

نظمت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، اليوم قافلة طبية مجانية بمنطقة القنطرة البيضاء؛ لتقديم الخدمات العلاجية والتوعوية لأهالي المنطقة والمناطق المجاورة.

جاء هذا تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ، وفي إطار حرص المحافظة على دعم المنظومة الصحية والوصول بالخدمات الطبية إلى جميع المواطنين في المناطق المختلفة.

جاء ذلك تحت إشراف الدكتور محمد أبو السعد، وكيل وزارة الصحة، والمهندس أحمد عيسى رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، وبالتعاون مع مديرية الشؤون الصحية.

شملت القافلة عددًا من التخصصات الطبية المختلفة، من بينها: الباطنة، الأطفال، الجلدية، النساء والتوليد، الأسنان، والعظام، بالإضافة إلى معمل تحاليل وصيدلية لصرف الأدوية مجانًا للمواطنين.

وشهدت القافلة إقبالًا كبيرًا من الأهالي الذين أعربوا عن شكرهم للقيادة التنفيذية بالمحافظة على توفير هذه الخدمات الطبية المجانية بالقرب من منازلهم، مما يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر البسيطة.

وأكد المهندس أحمد عيسى أن هذه القوافل الطبية تأتي استمرارًا لجهود الدولة في توفير الرعاية الصحية الشاملة للمواطنين في مختلف المناطق، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بصحة المواطن المصري، مشيرًا إلى أن هناك خطة مستمرة لتغطية جميع القرى والتوابع بقوافل مماثلة خلال الفترة المقبلة.