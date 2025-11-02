قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد موسى: العالم يرى مصر بصورة مختلفة.. وحضور 79 وفدًا دوليًا جسَّد مكانتها وأمنها
طريقة الاستعلام وسداد أقساط شقق سكن لكل المصريين 2025 إلكترونيا
أحمد موسى: الإعلام الدولي يتحدث عن مصر ويبث فعالياتها على الهواء مباشرة
سفير مصر في أثينا: حضور رفيع المستوى لشخصيات يونانية بحفل افتتاح المتحف الكبير بـ"الأكروبوليس"
وزير الرياضة: نؤهل منتخب ناشئي كرة اليد من سنين ..والمركز الثاني عالميا ليس هينا
أحمد موسى: نشعر دائمًا بالفخر بتاريخ مصر.. والعالم كله يتحدث عن قوتنا الناعمة
أبو الغيط يؤكد الدور المحوري للسلطة الفلسطينية ويدعو لتوحيد مؤسساتها
منخفض جوي يضرب البلاد.. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس خلال 48 ساعة
مصطفى وزيري: المتحف المصري الكبير رسالة سلام وحب للعالم
جاهل بامتياز| رسالة نارية من وسيم السيسي لـ كوهين
البيت الأبيض يجهز خطة بديلة حال صدور حكم قضائي ضد الرسوم الجمركية
هل تجوز عمليات التجميل شرعا؟.. الإفتاء: توجد 3 شروط وليست جائزة على إطلاقها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الكشف والعلاج مجاناً.. قافلة طبية لأهالي القنطرة البيضاء بكفر الشيخ

قافلة طبية
قافلة طبية
محمود زيدان

نظمت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، اليوم قافلة طبية مجانية بمنطقة القنطرة البيضاء؛ لتقديم الخدمات العلاجية والتوعوية لأهالي المنطقة والمناطق المجاورة.

جاء هذا تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ، وفي إطار حرص المحافظة على دعم المنظومة الصحية والوصول بالخدمات الطبية إلى جميع المواطنين في المناطق المختلفة.

جاء ذلك تحت إشراف الدكتور محمد أبو السعد، وكيل وزارة الصحة، والمهندس أحمد عيسى رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، وبالتعاون مع مديرية الشؤون الصحية.

شملت القافلة عددًا من التخصصات الطبية المختلفة، من بينها: الباطنة، الأطفال، الجلدية، النساء والتوليد، الأسنان، والعظام، بالإضافة إلى معمل تحاليل وصيدلية لصرف الأدوية مجانًا للمواطنين.

وشهدت القافلة إقبالًا كبيرًا من الأهالي الذين أعربوا عن شكرهم للقيادة التنفيذية بالمحافظة على توفير هذه الخدمات الطبية المجانية بالقرب من منازلهم، مما يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر البسيطة.

وأكد المهندس أحمد عيسى أن هذه القوافل الطبية تأتي استمرارًا لجهود الدولة في توفير الرعاية الصحية الشاملة للمواطنين في مختلف المناطق، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بصحة المواطن المصري، مشيرًا إلى أن هناك خطة مستمرة لتغطية جميع القرى والتوابع بقوافل مماثلة خلال الفترة المقبلة.

كفر الشيخ أخبار كفر الشيخ الصحة صحة كفر الشيخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

عقب تذبذبه.. أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر

موظف جامعة سوهاج المتوفي

مصرع موظف أثناء توثيق نقوش داخل سرداب غامض في سوهاج

الذهب

بكام عيار 21؟.. تعرف على أسعار الذهب اليوم في مصر

الطقس

أمطار وانخفاض في درجات الحرارة.. ماذا سيحدث في الطقس خلال 48 ساعة؟

الغندور

الغندور يثير الجدل قبل مباريات اليوم في الدوري.. تفاصيل

أرشيفية

بعد انحراف السيارة.. مصرع شاب وفتاة في حادث على كورنيش المقطم

سعر استخراج الفيش الجنائى

سعر استخراج الفيش الجنائى 2025

كرة اليد

«كان ماشي زي الفل».. خالد طلعت يعلّق على خسارة منتخب مصر للناشئين لكرة اليد

ترشيحاتنا

الفنان أحمد عصام

أحمد عصام لـ صدي البلد: أستعد لتصوير فيلم الحباية خلال الأيام المقبلة | خاص

خالد يوسف

مش شايف كارثة.. خالد يوسف يدافع عن مخرج حفل افتتاح المتحف المصري

كايروكي

كايروكي تؤجل جولتها الأوروبية بسبب وفاة في العائلة

بالصور

افتتاح مهرجان vs-film.. أشرف عبدالباقى وشيري عادل وحنان مطاوع أبرز الحضور

مهرجان الأفلام القصيرة جدا vs-film
مهرجان الأفلام القصيرة جدا vs-film
مهرجان الأفلام القصيرة جدا vs-film

سارة عبد الرحمن أبرز الحضور .. لقطات خاصة من عزاء المصور الراحل ماجد هلال

عزاء ماجد هلال
عزاء ماجد هلال
عزاء ماجد هلال

وزير الدفاع يلتقي نظيره الروماني ويوقع مذكرة تفاهم فى مجال التعاون العسكري

وزير الدفاع يلتقي نظيره الروماني لبحث التعاون العسكري المشترك
وزير الدفاع يلتقي نظيره الروماني لبحث التعاون العسكري المشترك
وزير الدفاع يلتقي نظيره الروماني لبحث التعاون العسكري المشترك

الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية تنظم فعاليات اليوم الوطني للدارسين الوافدين.. وتوقع بروتوكول مع الوطنية للإعلام

الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية تنظم فعاليات اليوم الوطنى للدارسين الوافدين وتوقع بروتوكول تعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام
الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية تنظم فعاليات اليوم الوطنى للدارسين الوافدين وتوقع بروتوكول تعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام
الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية تنظم فعاليات اليوم الوطنى للدارسين الوافدين وتوقع بروتوكول تعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام

فيديو

نجوم الفن افتتاح المتحف المصري الكبير

شريهان ومنى زكي وكريم عبدالعزيز.. نجوم الفن يتألقون في افتتاح المتحف المصري الكبير

المتحف المصري الكبير

الفراعنة كانوا بيلعبوا شطرنج وعرائس .. مفاجآت المتحف المصري الكبير

وزير الدفاع يلتقي نظيره الروماني لبحث التعاون العسكري المشترك

وزير الدفاع يلتقي نظيره الروماني ويوقع مذكرة تفاهم فى مجال التعاون العسكري

المتحف المصري الكبير

المتحف المصري الكبير يفتح أبوابه.. تعرف على أسعار التذاكر ومواعيد الزيارة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: المتحف المصري الكبير… عندما تحوّلت مصر إلى منصة تسويق عالمية

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: مصر جاءت وبعدها جاء التاريخ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: المتحف المصري الكبير.. رمز لنهضة مصر الحديثة أمام العالم

المزيد