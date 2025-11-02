قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمد معيط: شريحة قرض مصر من صندوق النقد 2.4% مليار دولار
فضيحة تهز جيش الاحتلال.. زامير يتحرك لتعيين مدعٍ عام جديد
الزمالك يتفق مع حسن وليد قداح على العودة لمدة موسمين ونصف
سيراميكا كليوباترا يقلب الطاولة على بتروجت ويحقق الفوز بثنائية
أمطار وبرودة .. تحذير من طقس الـ48 ساعة القادمة
عمره 3500 عام.. هولندا تعلن عزمها إعادة قطعة أثرية إلى مصر
حريق يلتهم شقة سكنية في مصر الجديدة والحماية المدنية تتدخل
جبروت إمرأة.. سيدة تقفز من الشرفة بعد ضبطها في أحضان الجار وتتهم زوجها بمحاولة التخلص منها
حريق يلتهم سيارة على محور حسب الله الكفراوي في المعادي
أحمد زايد: المتحف الكبير يعرض الحضارة المصرية ويقدم رسالة سلام للعالم
زيزو يهدر ركلة جزاء.. الأهلي يسقط في فخ التعادل أمام المصري بالدوري
250 نسخة فقط.. سيارة Leapmotor i C10 تنطلق بمفاهيم جديدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

جامعة الأزهر تسير قافلة طبية وتنموية شاملة إلى محافظة مرسى مطروح

جامعة الأزهر
جامعة الأزهر
محمد صبري عبد الرحيم

 سيرت جامعة الأزهر الشريف، قافلة تنموية شاملة إلى محافظة مرسى مطروح، اليوم الأحد، وعلى مدار الأسبوع، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، وبحضور الدكتور سيد بكري، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور رمضان الصاوي، نائب رئيس الجامعة للوجه البحري، والأستاذ محمد عبد الخالق، أمين عام الجامعة، ولفيف من عمداء الكليات، وأعضاء لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة.

تأتي هذه القافلة انطلاقًا من حرص مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعة برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، على توفير الرعاية الصحية للمحافظات الحدودية جنبًا إلى جنب مع الخدمات التعليمية.

وأوضح الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، أن هذه القافلة التي تسيرها لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة، تتضمن عدد 26 طبيبًا وطبيبة في مختلف التخصصات الطبية، ومحملة ب عشرة أطنان من الدقيق، وخمسة أطنان من الأرز، وعدد 500 كرتونة غذائية، و400 شنطة ملابس، و500 بطانية، وطن ونصف لحوم، وأدوية بنحو مليوني جنيه، وأمصال حيوانية يقدر ثمنها بنصف مليون جنيه، وعدد 2000 شتلة زيتون مثمرة، ومبيدات زراعية.

من جانبه عبر اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، عن شكره وامتنانه لمؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعة برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ولفضيلة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث المشرف العام على لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة، على هذه الجهود المبذولة في سبيل خدمة المواطنين في محافظة مطروح.

وأوضح محافظ مطروح، أن افتتاح كلية البنات الأزهرية بمطروح بداية هذا العام الدراسي كان بشارة خير على أهالي المحافظة، وجارٍ تخصيص قطعة أرض كبيرة لتكون فرعًا لجامعة الأزهر، يضم مختلف التخصصات العلمية العربية والشرعية والعملية.

وأعلن الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث المشرف العام على لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن رؤية عمل اللجنة تستهدف المناطق الأولى بالرعاية؛ دعمًا لجميع المبادرات الرئاسية بتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى أن برنامج عمل القافلة يتضمن توقيع الكشف الطبي، وصرف الأدوية اللازمة بالمجان، وتحويل الحالات التي تتطلب إجراء عمليات جراحية إلى مستشفيات جامعة الأزهر الأقرب لمحل سكن المواطنين.

وأضاف صديق أن القافلة تتضمن زراعة أشجار مثمرة وتوزيع مساعدات غذائية على المواطنين بمحافظة مطروح بجانب قافلة طبية بيطرية، وقوافل محو الأمية، وندوات توعوية يقوم عليها كبار علماء الأزهر الشريف، وأساتذة كليات الزراعة وكلية الخدمة الاجتماعية.

جامعة الأزهر قافلة طبية مرسى مطروح الأزهر محافظة مرسى مطروح القافلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتحف المصري الكبير

رسميا.. صدى البلد يكشف حقيقة انتفاع اليابان بالمتحف الكبير لمدة 10 سنوات

موظف جامعة سوهاج المتوفي

مصرع موظف أثناء توثيق نقوش داخل سرداب غامض في سوهاج

الأرصاد

منخفض جوي يضرب البلاد.. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس خلال 48 ساعة

سعر استخراج الفيش الجنائى

سعر استخراج الفيش الجنائى 2025

المتهمين

القبض على 4 فتيات يمارسن الرذيلة بالقاهرة

المدعية العسكرية الإسرائيلية السابقة

تضارب الأنباء حول وفاتها .. العثور على المدعية العسكرية الإسرائيلية بعد الاختفاء المفاجئ

كسوف الشمس

ملك الخسوفات.. أندر ظاهرة فلكية حتى عام 2044| أين تظهر؟

حالة الطقس

الأقمار الصناعية: أمطار تضرب بعض المحافظات ليلا وتستمر غدا| تفاصيل

ترشيحاتنا

السيول

الري: إجراءات متكاملة لمواجهة مخاطر السيول على المستويين البعيد والموسمي

أحمد موسى

أحمد موسى يطالب بتدريس اللغة الهيروغليفية

المتحف المصري الكبير

ردًا على الانتقادات.. مازن المتجول مخرج حفل المتحف الكبير: لما الجمهور يتفرج أكتر من مرة هيفهم

بالصور

بالصور.. تكريم حنان مطاوع وأشرف عبدالباقى وهالة صدقي في مهرجان vs-film

حنان مطاوع
حنان مطاوع
حنان مطاوع

افتتاح مهرجان vs-film.. أشرف عبدالباقى وشيري عادل وحنان مطاوع أبرز الحضور

مهرجان الأفلام القصيرة جدا vs-film
مهرجان الأفلام القصيرة جدا vs-film
مهرجان الأفلام القصيرة جدا vs-film

سارة عبد الرحمن أبرز الحضور .. لقطات خاصة من عزاء المصور الراحل ماجد هلال

عزاء ماجد هلال
عزاء ماجد هلال
عزاء ماجد هلال

وزير الدفاع يلتقي نظيره الروماني ويوقع مذكرة تفاهم فى مجال التعاون العسكري

وزير الدفاع يلتقي نظيره الروماني لبحث التعاون العسكري المشترك
وزير الدفاع يلتقي نظيره الروماني لبحث التعاون العسكري المشترك
وزير الدفاع يلتقي نظيره الروماني لبحث التعاون العسكري المشترك

فيديو

ايمان عبد اللطيف

أمطار وبرودة .. تحذير من طقس الـ48 ساعة القادمة

المشاجرة

مشاجرة داخل معهد .. طالب يتهم موظفا بالتعدى عليه بالضرب

نجوم الفن افتتاح المتحف المصري الكبير

شريهان ومنى زكي وكريم عبدالعزيز.. نجوم الفن يتألقون في افتتاح المتحف المصري الكبير

المتحف المصري الكبير

الفراعنة كانوا بيلعبوا شطرنج وعرائس .. مفاجآت المتحف المصري الكبير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: المتحف المصري الكبير… عندما تحوّلت مصر إلى منصة تسويق عالمية

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: مصر جاءت وبعدها جاء التاريخ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: المتحف المصري الكبير.. رمز لنهضة مصر الحديثة أمام العالم

المزيد