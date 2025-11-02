جامعة الأزهر تسير قافلة طبية وتنموية شاملة إلى محافظة مرسى مطروح

سيرت جامعة الأزهر الشريف، قافلة تنموية شاملة إلى محافظة مرسى مطروح، اليوم الأحد، وعلى مدار الأسبوع، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، وبحضور الدكتور سيد بكري، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور رمضان الصاوي، نائب رئيس الجامعة للوجه البحري، والأستاذ محمد عبد الخالق، أمين عام الجامعة، ولفيف من عمداء الكليات، وأعضاء لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة.

تأتي هذه القافلة انطلاقًا من حرص مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعة برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، على توفير الرعاية الصحية للمحافظات الحدودية جنبًا إلى جنب مع الخدمات التعليمية.

وأوضح الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، أن هذه القافلة التي تسيرها لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة، تتضمن عدد 26 طبيبًا وطبيبة في مختلف التخصصات الطبية، ومحملة ب عشرة أطنان من الدقيق، وخمسة أطنان من الأرز، وعدد 500 كرتونة غذائية، و400 شنطة ملابس، و500 بطانية، وطن ونصف لحوم، وأدوية بنحو مليوني جنيه، وأمصال حيوانية يقدر ثمنها بنصف مليون جنيه، وعدد 2000 شتلة زيتون مثمرة، ومبيدات زراعية.

من جانبه عبر اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، عن شكره وامتنانه لمؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعة برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ولفضيلة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث المشرف العام على لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة، على هذه الجهود المبذولة في سبيل خدمة المواطنين في محافظة مطروح.

وأوضح محافظ مطروح، أن افتتاح كلية البنات الأزهرية بمطروح بداية هذا العام الدراسي كان بشارة خير على أهالي المحافظة، وجارٍ تخصيص قطعة أرض كبيرة لتكون فرعًا لجامعة الأزهر، يضم مختلف التخصصات العلمية العربية والشرعية والعملية.

وأعلن الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث المشرف العام على لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن رؤية عمل اللجنة تستهدف المناطق الأولى بالرعاية؛ دعمًا لجميع المبادرات الرئاسية بتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى أن برنامج عمل القافلة يتضمن توقيع الكشف الطبي، وصرف الأدوية اللازمة بالمجان، وتحويل الحالات التي تتطلب إجراء عمليات جراحية إلى مستشفيات جامعة الأزهر الأقرب لمحل سكن المواطنين.

وأضاف صديق أن القافلة تتضمن زراعة أشجار مثمرة وتوزيع مساعدات غذائية على المواطنين بمحافظة مطروح بجانب قافلة طبية بيطرية، وقوافل محو الأمية، وندوات توعوية يقوم عليها كبار علماء الأزهر الشريف، وأساتذة كليات الزراعة وكلية الخدمة الاجتماعية.