عمرو الليثي يكرم نماذج ملهمة في واحد من الناس.. وندى منسي تخطف القلوب

شهدت حلقة خاصة من برنامج «واحد من الناس» الذي يقدمه الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، لحظات مؤثرة ومليئة بالطاقة الإيجابية، بعد أن تألقت ندى منسي بصوتها القوي وأدائها المميز، لتنال إعجاب الحضور، فيما أشاد بها الدكتور الليثي قائلاً: «ندى موهبة بالفطرة، وهتبقى نجمة كبيرة قريب».

الحلقة، التي جاءت في إطار احتفاء البرنامج بالنماذج الشابة المتميزة، شهدت كذلك استضافة الطالبة المتفوقة «رنا»، التي روت قصة نجاحها المبهرة، حيث تصدرت قائمة أوائل الثانوية العامة بفضل اجتهادها ودعم والدتها وشقيقتها التوأم، مشيرة إلى أنها تواصل حالياً دراساتها العليا في مجال «دور السوشيال ميديا في التعامل مع ذوي الهمم»، بعد حصولها على بعثة دراسية بالخارج.

وكشفت «رنا» خلال حديثها عن موهبتها في الغناء، مؤكدة أنها غنت أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي في أكثر من مناسبة، وتتمنى أن تواصل مسيرتها الفنية بالتوازي مع مسارها الأكاديمي، رغم ما واجهته من تحديات وصعوبات.

كما تضمنت الحلقة لقاءات مع عدد من النماذج الملهمة، من بينهم أول طالبة كفيفة تحصل على درجة الدكتوراه في الأدب وتعمل حالياً كأول معيدة كفيفة بالجامعة، إلى جانب القبطان ولاء حافظ، الذي تحدى إعاقته بالشلل الرباعي وحقق رقماً قياسياً بالبقاء تحت الماء لمدة ٦ ساعات و٤ دقائق و٤٥ ثانية متواصلة.

ولم تخلُ الحلقة من اللمسة الإنسانية التي يتميز بها البرنامج، حيث استضاف الدكتور عمرو الليثي سيدة مسنة أعربت عن رغبتها في مساعدة ابنتها اليتيمة على الزواج، ليبادر البرنامج بتقديم دعم مالي قدره ٢٠ ألف جنيه هديةً للعروسة، في مشهد جسد روح التكافل والدعم الإنساني التي يحرص «واحد من الناس» على تقديمها في كل حلقاته.