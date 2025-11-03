108 رحلات دولية تهبط بالغردقة اليوم.. وإشغالات فندقية تواصل الصعود مع قرب الموسم الشتوي

يستعد مطار الغردقة الدولي، اليوم الإثنين، لاستقبال حركة طيران نشطة تعكس الزخم السياحي المتواصل بالمدينة، حيث من المقرر وصول 108 رحلات دولية تحمل على متنها قرابة 22 ألف سائح من مختلف دول العالم، في مؤشر واضح على استمرار جاذبية المقصد السياحي المصري مع اقتراب موسم الشتاء.

وتُكثّف سلطات المطار والأجهزة المعنية جهودها لتسهيل إجراءات الوصول داخل الصالات المختلفة، عبر توفير فرق عمل متكاملة لضمان سرعة إنهاء إجراءات السفر والوصول، مع الالتزام الكامل بمعايير الأمن والسلامة، تمهيدًا لنقل السائحين إلى الفنادق والمنتجعات المطلة على شواطئ البحر الأحمر.

وفي هذا السياق، أكد عصام علي، الخبير السياحي ونائب رئيس غرفة المنشآت السياحية بالبحر الأحمر، أن الغردقة تشهد خلال هذه الفترة ارتفاعًا ملحوظًا في نسب الإشغال الفندقي، مدفوعة بتزايد الإقبال من السياح الأوروبيين والعرب على حد سواء، مشيرًا إلى أن تنوع الجنسيات الوافدة هذا الموسم يعد من أبرز عوامل قوة السوق السياحي بالمدينة.

وأوضح "علي" في تصريحات خاصة، أن المؤشرات الحالية تبشر بـ موسم شتوي قوي، وذلك بفضل الجهود الكبيرة المبذولة من الدولة والقطاع السياحي في الترويج للمقاصد المصرية عالميًا، وتعزيز الثقة في البنية السياحية المتطورة التي تمتلكها الغردقة وباقي مدن البحر الأحمر.

وتواصل الغردقة ترسيخ حضورها كإحدى أهم وجهات السياحة الشاطئية عالميًا، بفضل ما تتمتع به من بيئة بحرية فريدة ومرافق سياحية على أعلى مستوى، فضلًا عن أنشطتها المتنوعة التي تلبي تطلعات مختلف الأسواق العالمية.