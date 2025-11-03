قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
100 مليون دولار لتمويل دراسات ومشروعات تنموية بدول حوض النيل الجنوبي
الإبلاغ عن محاولة استيلاء على سفينة قبالة سواحل الصومال
بيت آل غبّان.. ذاكرة مدينة القصير التي قاومت الملح والسنين | عمره أربعة قرون ونصف
ترقب مصري.. كاف يجري قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية اليوم
108 رحلات دولية تهبط بالغردقة اليوم.. وإشغالات فندقية تواصل الصعود مع قرب الموسم الشتوي
مطار مرسى علم يستقبل دفعة جديدة من السائحين مع انتعاش ملحوظ في الحركة الجوية
منال عوض: مصر تحقق تقدمًا ملموسًا نحو أهدافها المناخية وتستعد لتحقيق 42% طاقة نظيفة بحلول 2030
رمضان السيد: توروب لا يختلف كثيرًا عن المدرب السابق ريبيرو
وزير الخارجية: نثق في رؤية ترامب لإنهاء الحروب والصراعات
خبير تربوي يكشف أسباب تمسك التعليم بتطبيق نظام التقييمات المستمرة في المدارس
رفقة ابنته.. محمد صلاح في أحدث ظهور عبر إنستجرام
الخارجية: نرفض الإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي في حوض النيل الشرقي
108 رحلات دولية تهبط بالغردقة اليوم.. وإشغالات فندقية تواصل الصعود مع قرب الموسم الشتوي

ابراهيم جادالله

يستعد مطار الغردقة الدولي، اليوم الإثنين، لاستقبال حركة طيران نشطة تعكس الزخم السياحي المتواصل بالمدينة، حيث من المقرر وصول 108 رحلات دولية تحمل على متنها قرابة 22 ألف سائح من مختلف دول العالم، في مؤشر واضح على استمرار جاذبية المقصد السياحي المصري مع اقتراب موسم الشتاء.

وتُكثّف سلطات المطار والأجهزة المعنية جهودها لتسهيل إجراءات الوصول داخل الصالات المختلفة، عبر توفير فرق عمل متكاملة لضمان سرعة إنهاء إجراءات السفر والوصول، مع الالتزام الكامل بمعايير الأمن والسلامة، تمهيدًا لنقل السائحين إلى الفنادق والمنتجعات المطلة على شواطئ البحر الأحمر.

وفي هذا السياق، أكد عصام علي، الخبير السياحي ونائب رئيس غرفة المنشآت السياحية بالبحر الأحمر، أن الغردقة تشهد خلال هذه الفترة ارتفاعًا ملحوظًا في نسب الإشغال الفندقي، مدفوعة بتزايد الإقبال من السياح الأوروبيين والعرب على حد سواء، مشيرًا إلى أن تنوع الجنسيات الوافدة هذا الموسم يعد من أبرز عوامل قوة السوق السياحي بالمدينة.

وأوضح "علي" في تصريحات خاصة، أن المؤشرات الحالية تبشر بـ موسم شتوي قوي، وذلك بفضل الجهود الكبيرة المبذولة من الدولة والقطاع السياحي في الترويج للمقاصد المصرية عالميًا، وتعزيز الثقة في البنية السياحية المتطورة التي تمتلكها الغردقة وباقي مدن البحر الأحمر.

وتواصل الغردقة ترسيخ حضورها كإحدى أهم وجهات السياحة الشاطئية عالميًا، بفضل ما تتمتع به من بيئة بحرية فريدة ومرافق سياحية على أعلى مستوى، فضلًا عن أنشطتها المتنوعة التي تلبي تطلعات مختلف الأسواق العالمية.

