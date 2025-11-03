قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الوزير عاشور يستعرض في اليونسكو مسارين جديدين بمنظومة التعليم العالي
100 مليون دولار لتمويل دراسات ومشروعات تنموية بدول حوض النيل الجنوبي
الإبلاغ عن محاولة استيلاء على سفينة قبالة سواحل الصومال
بيت آل غبّان.. ذاكرة مدينة القصير التي قاومت الملح والسنين | عمره أربعة قرون ونصف
ترقب مصري.. كاف يجري قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية اليوم
108 رحلات دولية تهبط بالغردقة اليوم.. وإشغالات فندقية تواصل الصعود مع قرب الموسم الشتوي
مطار مرسى علم يستقبل دفعة جديدة من السائحين مع انتعاش ملحوظ في الحركة الجوية
منال عوض: مصر تحقق تقدمًا ملموسًا نحو أهدافها المناخية وتستعد لتحقيق 42% طاقة نظيفة بحلول 2030
رمضان السيد: توروب لا يختلف كثيرًا عن المدرب السابق ريبيرو
وزير الخارجية: نثق في رؤية ترامب لإنهاء الحروب والصراعات
خبير تربوي يكشف أسباب تمسك التعليم بتطبيق نظام التقييمات المستمرة في المدارس
رفقة ابنته.. محمد صلاح في أحدث ظهور عبر إنستجرام
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
منال عوض: تنفيذ 228 ألف نشاط بتمويل 36 مليار جنيه من مشروعك

وزيرة التنمية المحلية
وزيرة التنمية المحلية
ايمان البكش

تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، تقريرًا اليوم حول إنجازات المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" منذ انطلاقه في عام 2015 وحتى نهاية شهر سبتمبر 2025، وذلك في إطار دعم الدولة للشباب والمرأة وتمكينهم اقتصاديًا .

حيث أشارت الدكتورة منال عوض، إلى أن برنامج " مشروعك " ساهم منذ انطلاقه وحتي نهاية شهر سبتمبر الماضي في تمويل نحو 228 ألف مشروع صغير ومتوسط بمختلف محافظات الجمهورية، بإجمالي قروض حوالي 36 مليار جنيه، مما وفر 1,5 مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب والمرأة في القرى والمراكز والمدن.

وأكدت الدكتورة منال عوض أن هذا البرنامج يأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل مستدامة، مشيرة إلى أن "مشروعك" يعد ذراعاً تمويلياً وتنموياً يساعد الشباب على الاندماج في سوق العمل ويحفزهم على العمل الحر والإنتاج.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن التقرير أشار إلى أن محافظة سوهاج جاءت في المركز الأول بعدد 24,6 ألف مشروع بقروض بلغت 5 مليار جنيه وفرت نحو 164 ألف فرصة عمل، تلتها محافظة المنيا بعدد 24,3 ألف مشروع بقروض قيمتها 3,5 مليار جنيه وفرت 160 ألف فرصة عمل، ثم محافظة البحيرة بـ 20,5 ألف مشروع بقروض 2 مليار جنيه وفرت نحو 104,4 ألف فرصة عمل، فيما سجلت الدقهلية نحو 18,900 مشروع بقروض 2,4 مليار جنيه ساهمت في توفير 109 آلاف فرصة عمل.

وأضافت الدكتورة منال عوض أن الوزارة تعمل على التوسع في برنامج "مشروعك" خلال الفترة المقبلة و زيادة أعداد المكاتب في القرى والمراكز ليستفيد منها أكبر عدد من الشباب والمرأة ، مؤكدة أن المبادرة لا تقتصر على توفير التمويل فقط، بل تمتد لتقديم الدعم الفني والتسويقي للمستفيدين عبر مكاتب "مشروعك" المنتشرة في المحافظات، موضحة أنها تتابع بشكل دوري معدلات التنفيذ على أرض المحافظات وقدرتهم على تذليل أي عقبات أمام الشباب الجادين في تنفيذ مشروعاتهم لضمان نجاح المشروعات وتحقيق الاستدامة.

وشددت وزيرة التنمية المحلية على أهمية تكثيف الأنشطة التوعوية والتدريبية في المحافظات لتعريف المواطنين بفرص "مشروعك" مع توفير دراسات الجدوى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومساندة رواد الأعمال الجادين في تحويل أفكارهم إلى مشروعات قائمة تسهم في زيادة الإنتاج وتوليد المزيد من فرص العمل.

