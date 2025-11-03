أعلنت مديرية التموين في الوادي الجديد ضبط 129.5 كيلوجرام من أسماك السيلفر المعروضة للبيع على يد باعة جائلين قبل بيعها للمواطنين.

ضبط أسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي في الوادي الجديد

وقالت المديرية، في بيان لها، إن تقرير الطب البيطري أكد أن هذه الأسماك تم تربيتها على مياه الصرف الصحي وتتغذى على القاذورات، كما تنبعث منها روائح كريهة، ما يجعلها غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، وتمت إحالة الواقعة إلى النيابة العامة على الفور.

وأضافت المديرية أنه يتم تنفيذ حملات مكثفة في إطار حرص محافظة الوادي الجديد على حماية صحة المواطنين وتأمين جودة المعروض من الأغذية، مؤكدة أن هناك حملات باستمرار بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية وهناك مرور دوري على الأسواق.