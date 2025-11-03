محمد علي ميزو: لينك تجربة مختلفة.. الشخصية بها صراع داخلي وتحد تمثيلي

ابدى الفنان محمد على ميزو سعادته بالمشاركة فى مسلسل لينك الذى يعرض حاليا على Dmc و watc it..

أكد الفنان محمد علي ميزو أن مشاركته في مسلسل "لينك" تعد من أبرز محطاته الفنية، مشيرًا إلى أن الشخصية التي يجسدها مختلفة تمامًا وتحمل صراعًا داخليًا وتناقضات إنسانية جذابة.

تحديات ميزو بمسلسل لينك

وقال ميزو إن التحدي الأكبر في الدور كان في المشاهد الصامتة التي تعتمد على النظرات أكثر من الحوار، معتبرًا ذلك اختبارًا حقيقيًا لأي ممثل.

وأضاف أن كواليس التصوير كانت مليئة بالحب والطاقة الإيجابية، وروى موقفًا طريفًا عندما ركب أحد المارة خلفه على الموتوسيكل أثناء تصوير مشهد ظنًا منه أنه سائق "أوبر سكوتر".

واختتم تصريحاته بشكر الشركة المنتجة على مجهودها و اختيارهم لية و بدعو الجمهور لمتابعة المسلسل قائلًا: “استنوا لينك.. لأنكم هتشوفوا جزء من حياتكم على الشاشة.”

يعرض مسلسل "لينك" من السبت إلى الأربعاء على شاشة DMC، إلى جانب عرضه عبر منصة Watch It.

ويشارك في بطولته سيد رجب، رانيا يوسف، ميمي جمال، محمود ياسين جونيور، فرح الزاهد، مينا أبو الدهب، لينا صوفيا، سليم الترك، أحمد صيام، زينب العبد، هيثم نبيل، وتامر فرج.

المسلسل من تأليف ورشة "ج" بقيادة الكاتب محمد جلال، مسئول اعلامى د. محمد محسن_ ومن إنتاج إيمالاين – إيمان أبو الدهب وأحمد بلال، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.