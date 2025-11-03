أوركسترا الأوبرا بين مصر وتركيا في حفل فني على المسرح الكبير

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام حفل فنيا ، بالتعاون مع سفارة تركيا بالقاهرة لأوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو محمد سعد باشا ومشاركة المطربة أميرة أحمد، وعازفة البيانو التركية رويا تانر.

وذلك فى الثامنة مساء الأربعاء 5 نوفمبر على المسرح الكبير ، ويأتى انطلاقا من توجهات الثقافة المصرية الرامية إلى تعزيز جسور التواصل الفنى مع مختلف دول العالم .

يتضمن البرنامج كوكبة من الأعمال الكلاسيكية العالمية والتركية والعربية التراثية والمعاصرة التى وضعها نخبة من المؤلفين منهم موتسارت، اوغوزهان بالشى، سيد درويش، وقائد الحفل محمد سعد باشا .

يشار أن الموسم الفنى 2025 - 2026 لأوركسترا أوبرا القاهرة يضم مجموعة من العروض المميزة التى تضم أعمالاً متنوعة دولية ومحلية، يستضيف خلالها قادة وسوليستات مصريين وعالمين، إلى جانب مصاحبة عروض فرق الأوبرا المختلفة .