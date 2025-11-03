بدون أجر.. هشام الجخ يقترح تقديم فيلم حول المتحف المصري الكبير

قدم الشاعر هشام الجخ، فكرة للترويج للمتحف المصري الكبير، عن طريق السينما.

وكتب هشام الجخ عبر حسابه على فيسبوك: “أقترح على شركات الإنتاج الفني البدء في عمل درامي (فيلم أو مسلسل قصير) تدور أحداثه حول المتحف المصري الكبير ومحاولة سرقة قناع توت عنخ آمون مثلًا”.

وأضاف: “وتتم ترجمته إلى لغات أجنبية كنوع من الدعاية للمتحف، ومستعد للمشاركة في كتابة السيناريو أو الأغاني أو حتى التمثيل، وبدون أجر”.

قناع الملك توت عنخ آمون

صنف القناع الذهبي للملك توت عنخ آمون والذى يزين قاعته في المتحف المصري الكبير،بـ القناع الجنائزي للملك المصنوع من الذهب ومُطعم بالأحجار الكريمة والزجاج الملون.

إكتشفه عالم الأثار الإنجلزيى هوارد كارتر عام 1925 ،أثناء دخوله لمقبرة الملك ،والذى وزن قرابة 10.23 كيلوجرام وارتفاع 54 سمنتيمتر ،ذات إطلاله ذهبية فائقة .

ويُعد القناع الذهبي للملك توت عنخ آمون رمز لحماية روح الملك بالإضافة إلى تأمين رحلتة إلى العالم الآخر،وهناك كانت تكمن فلسفة صنع القناع .

ورصع قناع الملك وعينية بـ الأحجار الكريمة مثل اللازورد والكوارتزيت والأوبسيديان ،وحين النظر إلى الجزء الخلفي للقناع ستجد خطوط طولية من الأعلى إلى الأسفل.

تنص الخطوط الطولية بعض من الكتابة الهيروغليفية، كتبت من نصوص كتاب "الخروج في النهار" أو"كتاب الموتى"، والتى تصنف بـ النصوص الدينية الجنائزية .