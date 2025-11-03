يوم تدويني للصحفيين المؤقتين بالصحف القومية عن أزمة تعيينهم الأربعاء

دعا الصحفيون المؤقتون بالصحف القومية أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين للمشاركة في يوم تدويني الأربعاء المقبل 5 نوفمبر عن أزمة المؤقتين في الصحف القومية تضامنا مع قضيتهم تحت هاشتاج

#حق_المؤقتين_فى_التعيين_بالصحف_القومية.

ويثمن الصحفيون المؤقتون دعم مجلس نقابة الصحفيين لهم ومخاطبته لجميع الأطراف وبحث الأزمات التي تعيق استكمال إجراءات تعيينهم متمنين استمرار المجلس فى دعمهم حتى حصولهم على حقهم فى التعيين.

كانت الهيئة الوطنية للصحافة قد أعلنت بدء إجراءات تعيين الصحفيين المؤقتين في الصحف القومية في منتصف أغسطس من العام الماضي بعد توقيع بروتوكول مع نقابة الصحفيين بتشكيل لجنة من مجلس نقابة الصحفيين وكبار الكتاب ورؤساء تحرير بالصحف القومية، وعقدت الهيئة اختبارات لمئات الصحفيين العاملين في الصحف القومية.

ويعمل أكثر من 300 صحفي بالصحف القومية دون تعيين ومحرومين من التأمين الاجتماعي والطبي ومن الحصول على المعاش، ويتقاضون رواتب هزيلة وبعضهم يعمل منذ 15 عاما.

وتعاني المؤسسات القومية بسبب وقف التعيينات بشكل غير رسمي ويصل متوسط أعمار بعض الإصدارات إلى 50 عاما بسبب عدم تجديد الدماء بالشباب، الأمر الذي ينعكس على أداء الصحف والمواقع التابعة للمؤسسات القومية وما يجعل الاعتماد على الصحفيين المؤقتين أكبر.