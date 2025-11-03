قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل إيداع المال في البنك وأخذ أرباحه حلال؟.. أمين الإفتاء: ليست ربا كما يظن البعض
الاحتلال يخرق الهدنة ويشن غارتين على مدينة غزة
تعليمات أخيرة للاعبي منتخب مصر لكرة القدم تحت 17 عاما قبل مواجهة هايتي| شاهد
أشرف صبحي وإدريس وصلاح يناقشون خطط تطوير رياضة المصارعة
قائمة عالمية بالأندية الأكثر تتويجًا بالبطولات.. مفاجأة في ترتيب الزمالك
طقس الغد.. الأرصاد تكشف خريطة "الشبورة الكثيفة" والأمطار الرعدية
الخناقة انتهت بأمر المحكمة بين ميارالببلاوي و محمد أبو بكر
شبكة أطباء السودان: ميليشا الدعم السريع تهاجم مستشفى كرنوي للأطفال
كامل الوزير: 9 نوفمبر الجاري افتتاح المرحلة الأولى من المونوريل والتشغيل التجريبي للقطار الكهربائي السريع
شبكة أمريكية: افتتاح المتحف المصري الكبير يؤكد استعادة مصر ريادتها الحضارية والسياحية
رائحة الغاز في التجمع .. تاون جاس تبعث رسالة طمأنة وتبدأ صيانة طارئة بالتسعين الجنوبي
محليا وقاريا| 5 مباريات قوية لـ الزمالك في نوفمبر
محافظات

"البحر الأحمر" تحقق المركز الأول في مبادرة دعم صحة المرأة لشهر أكتوبر

أ ش أ

تواصل مديرية الصحة بالبحر الأحمر، تصدرها محافظات الجمهورية في تقديم الخدمة للمواطنين من خلال مبادرة صحة المرأة، في إطار توجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار، وتحت قيادة وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر الدكتور إسماعيل العربي، وقد حققت المركز الأول في مبادرة دعم صحة المرأة عن شهر أكتوبر.

وقدم وكيل وزارة الصحة بالبحرالأحمر - وفق بيان أصدرته المديرية - الشكر للفرق الطبية المشاركة في هذا الإنجاز، ومديري الإدارات الصحية المشاركة في المبادرة، لافتاً إلى أن وزارة الصحة والسكان قدمت الشكر - أيضاً - للفرق الطبية بمحافظة البحر الأحمر بعد تقديم الخدمة الطبية للمواطنين بجودة عالية وتحقيق أعلى نسب تردد على مستوى الجمهورية.

وأشار إلى أن المبادرة تستهدف السيدات؛ لتقديم خدمات التوعية بالاضافة إلى خدمات المبادرة الأخرى؛ حيث يتم قياس السكر، وقياس الوزن والطول وتحديد مؤشر كتلة الجسم، ومستوى السمنة أو زيادة الوزن، إلى جانب التوعية بعوامل الخطورة المسببة للأمراض غير السارية، بالإضافة للتوعية بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، وذلك تحت إشراف الدكتورة بسمة يحي منسق المبادرات وهناء محمد مفتش التمريض ومسئول التمريض بمديرية الصحة بالبحر الأحمر.

مديرية الصحة بالبحر الأحمر محافظات الجمهورية مبادرة صحة المرأة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر الدكتور إسماعيل العربي

