"البحر الأحمر" تحقق المركز الأول في مبادرة دعم صحة المرأة لشهر أكتوبر

تواصل مديرية الصحة بالبحر الأحمر، تصدرها محافظات الجمهورية في تقديم الخدمة للمواطنين من خلال مبادرة صحة المرأة، في إطار توجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار، وتحت قيادة وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر الدكتور إسماعيل العربي، وقد حققت المركز الأول في مبادرة دعم صحة المرأة عن شهر أكتوبر.

وقدم وكيل وزارة الصحة بالبحرالأحمر - وفق بيان أصدرته المديرية - الشكر للفرق الطبية المشاركة في هذا الإنجاز، ومديري الإدارات الصحية المشاركة في المبادرة، لافتاً إلى أن وزارة الصحة والسكان قدمت الشكر - أيضاً - للفرق الطبية بمحافظة البحر الأحمر بعد تقديم الخدمة الطبية للمواطنين بجودة عالية وتحقيق أعلى نسب تردد على مستوى الجمهورية.

وأشار إلى أن المبادرة تستهدف السيدات؛ لتقديم خدمات التوعية بالاضافة إلى خدمات المبادرة الأخرى؛ حيث يتم قياس السكر، وقياس الوزن والطول وتحديد مؤشر كتلة الجسم، ومستوى السمنة أو زيادة الوزن، إلى جانب التوعية بعوامل الخطورة المسببة للأمراض غير السارية، بالإضافة للتوعية بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، وذلك تحت إشراف الدكتورة بسمة يحي منسق المبادرات وهناء محمد مفتش التمريض ومسئول التمريض بمديرية الصحة بالبحر الأحمر.