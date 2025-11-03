قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظة الإسكندرية تواصل حملاتها لضبط الأسواق وحماية المواطنين

أحمد بسيوني

وجه الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومخازن السلع ومحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز لضبط المنظومة التموينية والتصدي لمظاهر الغش التجاري والتلاعب بالأسعار وحماية حقوق المواطنين، واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بقيادة المهندس جمال عمارة، وكيل الوزارة، جهودها المكثفة بالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث التموين.

ونفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية صباح اليوم حملة تموينية مكبرة استهدفت الأسواق والمحلات التجارية بنطاق أحياء شرق وغرب والجمرك، وأسفرت الحملات عن ضبط عدد من المخالفات التموينية، من بينها تحرير محضر حيازة سلع منتهية الصلاحية (منتجات ألبان) بإجمالي كمية بلغت ٢.٥ طن، وتحرير محضر حيازة سكر ناقص الوزن ومجهول المصدر بإجمالي ٣٢٣ كيس سكر، وتحرير محضر حيازة أسطوانات بوتاجاز غير مصرح بتداولها، فضلًا عن تحرير ٤٠ محضر مخالفة متنوعة شملت عدم الإعلان عن الأسعار، وعدم حمل شهادات صحية، ومخالفات للمخابز.

وقد شدد الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية،  على عدم التهاون مع أي مخالفات تمس حقوق المواطنين أو تتعلق بسلامة الغذاء، موجهًا بمواصلة الحملات اليومية المكثفة والتفاعل الفوري مع شكاوى المواطنين، بما يعزز من دور الرقابة المجتمعية ويحقق الانضباط داخل المنظومة التموينية.

وتؤكد محافظة الإسكندرية اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، وإحالة المحاضر إلى النيابة المختصة، واستمرار تنفيذ الحملات اليومية المكثفة في جميع أحياء المحافظة لضبط الأسواق، والتصدي بحزم لجميع أشكال الغش التجاري، وحماية المستهلك، وضمان وصول السلع بالأسعار المقررة وبجودة مطابقة للمواصفات

