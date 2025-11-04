الديهي: جريمة اغتصا.ب الأسير الفلسطيني فضيحة إنسانية

طالب الإعلامي نشأت الديهي، منظمات حقوق الإنسان الدولية بـ"التحرك الفوري وفتح تحقيقات" بعد تسريب فيديو يظهر، قيام خمسة من جنود جيش الاحتلال باغتصاب أسير فلسطيني داخل أماكن الاحتجاز.

ووصف "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الاثنين، ما ظهر في الفيديو بأنه "فضيحة" تسيء إلى سمعة إسرائيل وتكشف "ممارسات إجرامية" يجب مساءلة مرتكبيها ومحاسبتهم.

وقال "العالم كله شاف، قبضوا على الخمسة المتهمين"، متسائلًا "هل سيتم تحويلهم إلى المحاكمة العاجلة"، منتقدًا تصرّف بعض عناصر المؤسسة العسكرية الذين عقدوا مؤتمرًا صحفيًا و"لم يتم القبض عليهم أو التحقيق معهم».

وعبر عن استيائه مما وصفه بتصريحات استهزاء بكرامة الفلسطينيين، موضحًا أن ما جرى يؤكد أن إسرائيل دولة عدوانية وكيانًا عنصريًا يمارس إجرام حرب، ودعا منظمات حقوق الإنسان إلى قراءة الملف والتحرّي حول جرائم أخرى يُزعم أنها ترتكب ضد الفلسطينيين، وخصوصًا الأطفال والشباب المحتجزين داخل السجون الإسرائيلية.

وطالب بالكشف عن ملابسات تسريب الفيديو، متابعًا "الكارثة في إسرائيل ليست فقط في حدوث الجريمة بل في كيفية تسريب الفيديو الذي يمثّل فضيحة دولية ويشوه الصورة".

كما طالب الديهي المجتمع الدولي ومنظمات الحماية الحقوقية بالتدخل لضمان "عدالة سريعة وشفافة" ومحاسبة كل من تثبت إدانته، وتوثيق كل الانتهاكات لحماية حقوق المعتقلين ومساءلة المسؤولين.