توعية 1500 شاب وأسرة بمخاطر الإدمان والاستخدام غير الآمن لمواقع التواصل

تواصل محافظة دمياط تنفيذ فعاليات المبادرة المجتمعية "ابنك مستقبل وطن"، التي تُقام تحت رعاية الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، وإشراف المهندسة شيماء الصديق نائب المحافظ، بهدف بناء جيل واعٍ ومسؤول قادر على المشاركة الإيجابية في مسيرة التنمية المستدامة.

وأسفرت جهود المبادرة عن تنظيم 17 ندوة توعوية وتثقيفية متخصصة استفاد منها أكثر من 1500 مواطن من الشباب والأسر، وشملت التغطية مختلف مراكز وقرى المحافظة، لا سيما المناطق المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" مثل كفر سعد، والزرقا، وجمصة، وقرية كرم ورزوق بفارسكور، ومركز شباب الشعراء.

وتركّزت موضوعات المبادرة حول تعزيز القيم والتنشئة السليمة والوقاية من المخاطر، حيث تم تنظيم برامج عن التربية الإيجابية ودور الأسرة في ترسيخ الانتماء الوطني وغرس الأخلاق الحميدة لدى الأبناء، إلى جانب ندوات متخصصة تناولت مخاطر الإدمان بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، الذي قدّم شرحاً لآليات الدعم المتاحة عبر الخط الساخن (16023).

كما تضمنت الفعاليات جلسات توعية ضمن مبادرة "التربية الجنسية للأطفال حق لهم وواجب علينا" لحمايتهم من الاعتداءات، إلى جانب برامج حول الاستخدام الآمن والمسؤول لوسائل التواصل الاجتماعي.

وشهدت المبادرة تعاوناً مع مديرية الصحة التي وفرت قوافل طبية متنقلة لتقديم فحوصات مجانية للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والسرطانية، بالإضافة إلى جلسات لرفع وعي الأطفال والشباب بحقوقهم وتنمية شخصياتهم.

ويعكس هذا الإنجاز تكامل الجهود بين مختلف الجهات التنفيذية والشريكة في المحافظة، ومن بينها مديريات الصحة، التضامن الاجتماعي، الشباب والرياضة، التربية والتعليم، والأوقاف، إلى جانب وحدة السكان، وحدة تكافؤ الفرص، صندوق مكافحة الإدمان، مكتبة مصر العامة، مركز الإعلام، إدارة حقوق الإنسان والوعظ، والوحدات المحلية للمراكز والمدن.