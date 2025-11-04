محافظ المنوفية يتفقد مشروعات قويسنا.. وتوجيهات بتسريع وتيرة العمل وخلق فرص جديدة للشباب

تفقد اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون عدداً من المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بنطاق مركز ومدينة قويسنا لتطوير البنية التحتية والوقوف على نسب الإنجاز ومعدلات التنفيذ لتسريع وتيرة العمل للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، رافقه خلالها هناء عقيلة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا.

حيث تفقد محافظ المنوفية آخر مستجدات الأعمال الإنشائية بموقف قويسنا النموذجي الجديد علي مساحة 2 فدان بطاقة 120 باكية بسعة 500 سيارة ، حيث تم الانتهاء من الأعمال الحديدية وجارى تركيب بلاط الإنترلوك وتجهيز 14 محل تجارى بالموقف لطرحهم للاستثمار لتعظيم موارد المحافظة وخدمة المترددين ، ووجه المحافظ بالمتابعة الميدانية ومضاعفة الجهود لتسريع وتيرة العمل لدخوله الخدمة بما يساهم في تحقيق السيولة المرورية داخل المدينة وخلق فرص عمل جادة للشباب، فيما وجه المحافظ رئيس مدينة قويسنا بتكثيف زراعة الأشجار بالجزيرة الوسطى بطريق قويسنا - شبين الكوم لإضفاء مظهر حضاري وجمالي، مؤكداً علي تقديم كافة أوجه الدعم وذلك في إطار رؤية المحافظة البناءة لإنشاء مواقف حضارية متكاملة لخدمة أهالي المحافظة.

كما تفقد محافظ المنوفية مقترح المدخل الجديد البديل للمنطقة للصناعية بقويسنا للبدء في أعمال توسعته وتطويره، وذلك في إطار خطة الدولة لخلق محاور وطرق رئيسية جديدة تساهم في خلق فرص استثمارية جديدة وتحقيق تنمية شاملة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، كما استمع المحافظ لشرح تفصيلي عن مقترح الطريق واطلع على الرسم الهندسي والذى يبلغ طوله 4,5 كم وبعرض 35 متر عبارة عن اتجاهين وجزيرة وسطى ليشمل كل اتجاه 3 حارات مرورية ، ووجه المحافظ بتذليل كافة العقبات وتقديم التيسيرات اللازمة كونه طريق هام وحيوي يعد بمثابة نقلة نوعية في دعم البنية التحتية لقطاع الطرق والنقل بالمحافظة ويهدف إلى المساهمة في تخفيف الضغط المروري وتنشيط حركة النقل والتجارة وخدمة قطاع الاستثمار.

أكد محافظ المنوفية على أنه لا يدخر جهداً في تحسين جودة الخدمات المقدمة لأهالي المحافظة، ومشيراً إلى أنه يسعى جاهداً لتلبية احتياجات ومتطلبات المواطنين واتخاذ أي قرار من شأنه رفع مستوى الخدمات بشتى القطاعات بمختلف الأصعدة لتحقيق نهضة اجتماعية واقتصادية شاملة.