حاول إخفاء مصدر ثروته.. القبض على تاجر سلاح غسل 36 مليون جنيه

قامت الأجهزة الأمنية باتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال عنصر جنائى لقيامه بغسـل 35 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالأسلحة النارية غير المرخصة.

اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائى لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالأسلحة النارية غير المرخصة وترويجها ومحاولته إخفاء مصدرها وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء الأراضى والعقارات والسيارات) .

قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ (35) مليون جنيه تقريباً، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وذلك إستمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .