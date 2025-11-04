قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الفيفا يقرر إيقاف القيد لنادي الزمالك بسبب 3 قضايا.. صورة
سفير ألمانيا من معبر رفح: نأمل أن يصبح وقف إطلاق النار بغزة دائم
محامي مسن السويس يكشف لـ صدى البلد تفاصيل الصلح: شقة في كمبوند لعم "غريب".. ولا تصالح في جريمة البلطجة
أطباء السودان تحذر من كارثة ضخمة في مدية بارا شمال كردفان
بـ 185 مليون طن | تحسن ملحوظ في أعداد السفن العابرة لقناة السويس
تظهر اليوم.. رابط نتيجة قرعة الحج 2026 خطوة بخطوة
وزير الصحة: 380 ألف حالة أورام سنويًا في مصر.. وتوطين الصناعة ضرورة للأمن القومي
تريزيجيه: بطولة الأهلي الدولية فرصة ذهبية لتطوير قطاع الناشئين
موجة الطقس السيئ في البحيرة.. مصرع 3 وإصابة سيدة صعقًا بالبرق | والمحافظة تعلن الاستنفار
صحة غزة: الاحتلال استخدم أساليب شيطانية لقت.ل أطفال القطاع
بأثر رجعي | الأهلي يزف بشرى لجميع العاملين بالنادي
جريمة جديدة.. حماس تحذر من خطورة المشاريع الاستيطانية التهويدية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

حاول إخفاء مصدر ثروته.. القبض على تاجر سلاح غسل 36 مليون جنيه

ارشيفية
ارشيفية
مصطفى الرماح

قامت الأجهزة الأمنية باتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال عنصر جنائى لقيامه بغسـل 35 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالأسلحة النارية غير المرخصة.

اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائى لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالأسلحة النارية غير المرخصة وترويجها ومحاولته إخفاء مصدرها وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء الأراضى والعقارات والسيارات) .

قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ (35) مليون جنيه تقريباً، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وذلك إستمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .

غسل 36 مليون جنيه تاجر سلاح غسـل 35 مليون جنيه مكافحة المخدرات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

هبوط كبير في سعر الذهب.. عيار 21 يتراجع 550 جنيهًا من أعلى قيمة

أسعار الدواجن

انخفاض مستمر .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

السورة التي تهلك الظالم

ما هي السورة التي تهلك الظالم وتنصرك عليه؟.. لا يعرفها كثيرون

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 4-11-2025

أحمد وأمير كرارة

نقل الفنان أحمد كرارة للعناية المركزة بعد خضوعه لعملية جراحية

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 4-11-2025

مونوريل غرب النيل

افتتاح مونوريل شرق القاهرة والتشغيل التجريبي للقطار السريع الأحد | تفاصيل

موعد انتخابات مجلس النواب 2025.. خريطة المراحل والمحافظات وجدول التصويت في الداخل والخارج

موعد انتخابات مجلس النواب 2025.. خريطة المراحل والمحافظات وجدول التصويت بالداخل والخارج

ترشيحاتنا

أرشيفية

تحطم مروحية عسكرية بمقاطعة "أجوسان ديل سور" الفلبينية

صواريخ

مسؤولون: المملكة المتحدة ترسل المزيد من صواريخ ستورم شادو إلى أوكرانيا

قافلة "زاد العزة"

"زاد العزة" 65 تحمل 8 آلاف طن مساعدات للفلسطينيين

بالصور

إزالة 16 حالة تعد بالبناء على مساحة 12 قيراطاً بالشرقية .. صور

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

صحة الشرقية تنظم قافلتين طبيتين بالزقازيق وأبوكبير .. صور

قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية

ضبط أكثر من 8 أطنان لحوم ودواجن وأسماك فاسدة في حملات رقابية بالشرقية

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

سر تتبيلة الفراخ المشوية.. مش هتشتري من برة تاني

سر تتبيلة الفراخ المشوية اللي هيخليك ما تشتريش من بره تاني
سر تتبيلة الفراخ المشوية اللي هيخليك ما تشتريش من بره تاني
سر تتبيلة الفراخ المشوية اللي هيخليك ما تشتريش من بره تاني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

المزيد