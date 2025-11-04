تنصيب المطران سيميون يُنعش السياحة | دير سانت كاترين يشهد إقبالاً تاريخياً

​شهدت مدينة سانت كاترين، مهد الأديان وملتقى الحضارات، إقبالاً سياحياً غفيراً من مختلف الجنسيات على زيارة معالم دير سانت كاترين الأثرية. وقد تزامن هذا التدفق السياحي الكبير مع مراسم تنصيب المطران الجديد الأنبا سيميون مطراناً للدير، مما ألقى ضوءاً إضافياً على هذا الموقع الديني والتاريخي العالمي.



​واستهل السياح برنامجهم بصعود قمة جبل موسى، حيث تسابقوا لمشاهدة مشهد شروق الشمس الساحر من أعلى قمة جبلية في مصر، مستمتعين في الوقت ذاته بجمال الطبيعة الخلابة لجبال سانت كاترين الفريدة. وفور نزولهم من القمة، توجه الزوار مباشرة لزيارة معالم الدير القديم.



​تجول السياح في أروقة الدير، حيث زاروا متحفه الذي يضم مجموعة نادرة من الأيقونات والوثائق التاريخية القيمة. كما كانت محط اهتمامهم زيارة شجرة العليقة المباركة ومكتبة الوثائق التي تُعد ثاني أكبر مكتبة للمخطوطات على مستوى العالم، بالإضافة إلى زيارة المسجد الفاطمي الذي يقع داخل أسوار الدير، ليجسد بذلك رمزاً للتعايش الديني الفريد.



أكد رمضان الجبالي، حامل مفتاح دير سانت كاترين، أن الدير يشهد إقبالاً كبيراً من السياح العالميين مع بداية الموسم الشتوي للسياحة، مشيراً إلى أن الزوار يستمتعون بالتجربة الروحية والتاريخية إلى جانب التمتع بالطبيعة الجبلية الساحرة التي تتميز بها سانت كاترين.

