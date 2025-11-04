ارتفاع مؤشرات البورصة في نهاية تعاملات اليوم

ارتفع أداء مؤشرات البورصة لدى إغلاق تعاملات، اليوم /الثلاثاء/، مدفوعة بعمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية، فيما مالت تعاملات المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية والأجنبية والمستثمرين الأفراد الأجانب والعرب والمصريين نحو البيع.

وربح رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة بنهاية التعاملات نحو 10 مليارات جنيه ليبلغ مستوى 2.806 تريليون جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 166مليار جنيه تضمنت تعاملات سندات/أذون وصفقات نقل الملكية، فيما بلغت تعاملات سوق الأسهم نحو 6.8 مليار جنيه.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية (إيجي إكس 30) بنسبة 1.15 في المائة ليصل إلى مستوى 39065.73 نقطة، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بنسبة 0.27 في المائة ليبلغ 12196.16 نقطة، وشملت الارتفاعات مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقا، والذي زاد بنحو 0.44% ليبلغ مستوى 16061.02نقطة.