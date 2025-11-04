التعامل اللائق مع السائح | أوقاف قنا : 138 قافلة دعوية بمبادرة صحح مفاهيمك

قال وكيل وزارة الأوقاف بقنا، فضيلة الشيخ محمد زكي يونس، إن المديرية عقدت 138 قافلة دعوية بجميع مراكز وإدارات أوقاف محافظة قنا، تحت عنوان " التعامل اللائق مع السائح" ضمن مبادرة "صحح مفاهيمك" .



وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بقنا - في بيان اليوم /الثلاثاء/ - أنه قد شارك في هذه القوافل نخبة من الأئمة والدعاة المتخصصين من أبناء الوزارة، حيث شاركوا في المساجد الكبرى والمراكز الدعوية بمختلف مناطق المحافظة، ولاقت هذه القوافل تفاعلًا واسعًا من رواد المساجد، الذين عبّروا عن ترحيبهم بها، مطالبين بمواصلة تنظيمها لما تحققه من أثر إيجابي في بناء الوعي الديني الرشيد.



وتأتي هذه القوافل الدعوية ضمن مبادرة "صحح مفاهيمك" التي أطلقها وزارة الأوقاف لنشر الفكر المستنير، وتصحيح المفاهيم المغلوطة، وتعزيز القيم الإيمانية، والأخلاقية، والوطنية لدى الفرد والمجتمع.

