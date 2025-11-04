قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

اعتماد 366 مواطنا بالإسماعيلية لأداء فريضة الحج بالقرعة لهذا العام

محافظ الاسماعيلية أكرم محمد جلال
أ ش أ

شهد محافظ الاسماعيلية أكرم محمد جلال واللواء محمد عامر مدير أمن الإسماعيلية، صباح اليوم الثلاثاء مراسم إجراء القرعة العلنية لاختيار الفائزين بتأشيرات الحج للعام الهجري 1447 والعام الميلادي 2026 والتي نظمتها مديرية أمن الإسماعيلية بمدرسة تكنولوجيا المعلومات بمدينة الإسماعيلية.


وقالت محافظة الإسماعيلية اليوم - في بيان صحفي - إن مراسم إجراء القرعة العلنية لاختيار الفائزين بتأشيرات الحج استهلت بتلاوة آيات من الذكر الحكيم تلاها فضيلة الشيخ سامي علي أيوب من علماء مديرية أوقاف الإسماعيلية، ثم تم تنفيذ إجراءات القرعة بحضور المتقدمين للحج هذا العام والبالغ عددهم 1186 على مستوى المحافظة والمراكز والمدن التابعة لها ، لاختيار 366 حاجًا وحاجة ممن تم اعتمادهم لأداء فريضة الحج لهذا العام، منهم 4 تأشيرات مخصصة لأكبر المتقدمين سنًا للقرعة بالتزكية.


وخلال مراسم إجراء القرعة تم الإعلان عن أسماء جميع الفائزين وبلغ عددهم 366 متقدما، كما تم الإعلان عن أسماء 183 من الأسماء الاحتياطية والتي تعادل نسبة 50% من إجمالي عدد التأشيرات المخصصة للمحافظة.


وهنأ المحافظ ومدير الأمن جميع الفائزين برحلة الحج هذا العام متمنين لهم جميعًا الحج المبرور والذنب المغفور والعَود الحميد، ومناشدين جميع الفائزين بالدعاء لمصر أن يحفظها الله دائما ومزيدا من التوفيق في المرات القادمة لمن لم ينالوا الفوز بالاختيار في قرعة هذا العام، مؤكدين أنه سوف يتم متابعة جميع أفراد بعثة الحج لهذا العام، من لحظة سفرهم حتى عودتهم للوطن بإذن الله، والعمل على توفير وتأمين كافة سبل الراحة لأعضاء بعثة الإسماعيلية.

محافظ الاسماعيلية أكرم محمد جلال اللواء محمد عامر مدير أمن الإسماعيلية مراسم إجراء القرعة العلنية لاختيار الفائزين بتأشيرات الحج مديرية أمن الإسماعيلية مدرسة تكنولوجيا المعلومات بمدينة الإسماعيلية

سر تنظيف المكواة من الأوساخ العالقة لتعود جديدة في دقائق بدون مجهود

أفضل حيلة لإزالة بقع الملابس بسهولة في المنزل

الشرقية تطلق المرحلة الرابعة من مبادرة "إزرع" لدعم صغار المزارعين

