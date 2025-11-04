بعد حملات التحصين.. نقيب الفلاحين يكشف حقيقة تفشي أمراض بين الماشية

نفى حسين عبدالرحمن أبوصدام الخبير الزراعي نقيب عام الفلاحين، ما تم تداوله ببعض المواقع والتي تدعي تحذير نقيب الفلاحين للجزارين من شراء المواشي المريضة وذبحها.

ولفت إلي أن الغالبية العظمى من الجزارين مشهود لهم بالسمعة الحسنة والتاريخ المشرف وأن الجهات الرقابية لا تسمح بالذبح خارج المجازر الحكومية.

وأضاف ابوصدام أن بعض المواقع تخلط الامور وتهولها بل تنشر اخبارا كاذبة ومثيرة لتوسيع دائرة انتشار اخبارها ، نافيا ادعاء بعض المواقع بأنه حذر الجزارين من شراء المواشي المريضة حسب زعمهم بأسعار زهيدة وبيعها علي انها لحوم سليمة.

وأشار أبوصدام إلى أن الثروة الحيوانية بمصر بخير وأن تفشي الحمي القلاعية في بعض الاماكن في مثل هذا الوقت من كل عام أمر طبيعي لتغير المناخ وان الجهات المعنية تقوم بدور عظيم لمنع انتشار المرض ولوقاية المواشي ، حيث قامت وزارة الزراعة مؤخراً بتحصين الملايين من رؤوس الماشية ضد الأمراض الوبائيه وخاصة الحمي القلاعية.

ودعا ابوصدام أصحاب رؤوس المواشي لسرعة الاستجابة لحملات التحصين والتوجه الي الوحدات البيطرية للتأمين علي مواشيهم لتفادي الخسائر وللاستفادة من المزايا العديدة لصندوق التأمين علي الماشية التابع لوزارة الزراعة.

كما دعا المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الاخبار الكاذبة وناشدهم بتوخي الدقة في نشر الأخبار من مصادر معروفة بالتضليل.