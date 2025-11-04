نشأت الديهي يرد على هجوم الإخوان بعد افتتاح المتحف الكبير: "موتوا بغيظكم"

ردّ الإعلامي نشأت الديهي بقوة على هجوم جماعة الإخوان على الدولة المصرية عقب الاحتفال العالمي بافتتاح المتحف المصري الكبير، معبّرًا عن استيائه من انتقاداتهم ومحاولات التشديد في غير مواضعه.



وقال "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، إنّ ما صدر عن بعض المنتقدين يفتقر إلى المنطق.



وأضاف أن من يهاجمون الافتتاح "يحاولون أن ينكدوا على الشعب المصري"، مشيرًا إلى أن هناك "رواسخ لدى الشعب المصري" وأن مشاعر الفخر بإنجاز المتحف واضحة في الشارع.



وتوجّه الديهي أيضاً بكلمات لاذعة تجاه من شكّك في قيمة الآثار المصرية، قائلاً إن هناك دولاً غنية "تتمنى أن تمتلك ولو حجرًا واحدًا من آثار مصر"، متابعًا "تذكّرتوا يوم الافتتاح أن هناك حلالاً وحراماً، هذه الروح المعنوية المرتفعة أغضبتكم قل موتوا بغيظكم".