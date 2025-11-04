قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أنفيلد يشتعل .. ليفربول يضرب ريال مدريد بالهدف الأول
زيادة احتمالية وجود كائنات فضائية خارج كوكب الأرض .. هل نلتقي بها؟
وزير الخارجية: مصر قبل افتتاح المتحف الكبير شيء وبعده شيء آخر
بسمة وهبة لـ نقيب الموسيقيين: إحنا آسفين .. صحيناك من النوم
مش عارف بتطلبيني ليه.. مشادة بين بسمة وهبة ونقيب الموسيقيين على الهواء
جولة صدى البلد . المتحف المصري الكبير يشهد إقبالا غير مسبوق في أول أيامه .. صور
شاهد أول ظهور لـ آمال ماهر مع زوجها الجديد
بسبب حيازة جراج.. القبض على طرفي مشاجرة بالقاهرة
إسرائيل والهند توقعان مذكرة تفاهم أمنية وصفقة دفاعية تقترب قيمتها من مليار دولار
الخارجية تتواصل مع السلطات السعودية لاستجلاء ملابسات فيديو المعتمر المصري
شريف عامر: 18 ألف زائر في أول أيام افتتاح المتحف المصري الكبير

شريف عامر
شريف عامر
محمود محسن

أكد الإعلامي شريف عامر،  أن المتحف المصري الكبير شهد إقبالًا ضخمًا في أول أيام افتتاحه الرسمي، حيث استقبل نحو 18 ألف زائر في اليوم الأول، من بينهم 11 ألف سائح أجنبي و7 آلاف زائر مصري، منوهًا بأن هذا اليوم له رمزية خاصة، إذ تزامن مع الذكرى الـ103 لاكتشاف مقبرة توت عنخ آمون، وهو ما أضفى على الافتتاح بعدًا تاريخيًا وثقافيًا مميزًا.

وأشار شريف عامر، خلال تقديم برنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، إلى أن مشهد أتوبيسات السياحة الذي عاد إلى شوارع القاهرة بعد سنوات من الغياب يعكس عودة الحركة السياحية بقوة نحو الوجهات الأثرية والثقافية في مصر، منوهًا بأن الإقبال الكبير جاء في يوم ثلاثاء، أي في منتصف الأسبوع، ما يؤكد حجم الاهتمام العالمي بالمتحف.

ونوه شريف عامر، بأن تذاكر الدخول يمكن حجزها من منافذ المتحف مباشرة أو عبر الإنترنت، مضيفًا أن المتحف المصري الكبير مفتوح يوميًا من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً، باستثناء يومي السبت والأربعاء، حيث يُغلق أبوابه في السادسة مساءً، مؤكدًا أن إدارة المتحف تعمل باستمرار على الصيانة والتنظيم وضبط الإجراءات لضمان الحفاظ على رونقه وجماله ونظافته.

وتابع: "المتحف يمثل ذاكرة تاريخية وحضارية لمصر، تعكس عظمتها الثقافية أمام العالم"، مشيدًا بحجم الإقبال الذي يعيد مصر إلى مكانتها كواحدة من أهم الوجهات السياحية والأثرية في العالم.

