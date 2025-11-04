شريف عامر: 18 ألف زائر في أول أيام افتتاح المتحف المصري الكبير

أكد الإعلامي شريف عامر، أن المتحف المصري الكبير شهد إقبالًا ضخمًا في أول أيام افتتاحه الرسمي، حيث استقبل نحو 18 ألف زائر في اليوم الأول، من بينهم 11 ألف سائح أجنبي و7 آلاف زائر مصري، منوهًا بأن هذا اليوم له رمزية خاصة، إذ تزامن مع الذكرى الـ103 لاكتشاف مقبرة توت عنخ آمون، وهو ما أضفى على الافتتاح بعدًا تاريخيًا وثقافيًا مميزًا.

وأشار شريف عامر، خلال تقديم برنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، إلى أن مشهد أتوبيسات السياحة الذي عاد إلى شوارع القاهرة بعد سنوات من الغياب يعكس عودة الحركة السياحية بقوة نحو الوجهات الأثرية والثقافية في مصر، منوهًا بأن الإقبال الكبير جاء في يوم ثلاثاء، أي في منتصف الأسبوع، ما يؤكد حجم الاهتمام العالمي بالمتحف.

ونوه شريف عامر، بأن تذاكر الدخول يمكن حجزها من منافذ المتحف مباشرة أو عبر الإنترنت، مضيفًا أن المتحف المصري الكبير مفتوح يوميًا من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً، باستثناء يومي السبت والأربعاء، حيث يُغلق أبوابه في السادسة مساءً، مؤكدًا أن إدارة المتحف تعمل باستمرار على الصيانة والتنظيم وضبط الإجراءات لضمان الحفاظ على رونقه وجماله ونظافته.

وتابع: "المتحف يمثل ذاكرة تاريخية وحضارية لمصر، تعكس عظمتها الثقافية أمام العالم"، مشيدًا بحجم الإقبال الذي يعيد مصر إلى مكانتها كواحدة من أهم الوجهات السياحية والأثرية في العالم.