وزير الخارجية يعلق على تريض رئيسا وزراء هولندا وبلجيكا وزوجاتهما في شوارع القاهرة

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، أن الجميع تحدث بعد احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير عن الأمن والاستقرار في مصر، وما تشهده البلاد من عملية تطوير وتحديث شاملة.

وعلق وزير الخارجية، خلال لقاء خاص ببرنامج "يحدث في مصر" مع الإعلامي شريف عامر، عبر شاشة "إم بي سي مصر"، على قيام عددًا من رؤساء الوزراء والملوك شاركوا في ممارسة رياضة الجري في شوارع القاهرة، قائلا: "مشهد يعكس حالة الأمن والاستقرار التي تنعم بها البلاد، والتقدير الكامل للحضارة المصرية".

وأضاف وزير الخارجية أن البنية التحتية والتطوير المحيط بمنطقة المتحف المصري الكبير يأتي في إطار رؤية شاملة تعكس المكانة التي تحظى بها مصر، مشيرًا إلى أن هذا الافتتاح التاريخي جاء بعد مؤتمر عالمي عظيم، هو قمة شرم الشيخ للسلام، التي أسهمت في إنهاء الحرب في قطاع غزة.

وتابع: "مصر تقدم نفسها من جديد أمام العالم، وليس على مستوى الشرق الأوسط فقط، كبلدٍ للأمان يسعى دائمًا إلى تحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة والعالم".