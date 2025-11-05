قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أناني .. أمير عبدالحميد يكشف كواليس خلاف زيزو وتريزيجيه داخل المنتخب
سعر صرف الدولار في مصر اليوم الأربعاء 5-11-2025
720 جنيهًا .. انخفاض سعر الجنيه الذهب في مصر
افتتاح مقبرة الملك أمنحتب الثالث بالبر الغربي في الأقصر
إذا كانت لك حاجة عند الله.. «الإفتاء»: بهذا العمل تجد مطلبك
ترامب: الإغلاق الحكومي سبب خسارة «الجمهوريين» انتخابات الولايات
لا ترميها بعد اليوم .. قشور فاكهة تحمل قوة خارقة ضد السرطان | تعرف عليها
لماذا نشعر بالدوار المُفاجئ عند الوقوف؟.. علامات لا تتجاهلها وأسباب صادمة
للي بيفهموا في الكورة .. «الغندور» يطرح تساؤلًا لجمهور الأهلي
انطلاق فعاليات المؤتمر العلمي الدولي السنوى بتمريض القاهرة.. اليوم
حكم الانتقال في كفارة اليمين من الإطعام عند العجز إلى الصيام
عدو ترامب وإسرائيل .. من هو المسلم زهران ممداني حاكم نيويورك الجديد؟
رياضة

تامر بجاتو: أحسن لاعب في مصر لا يستحق 3 ملايين جنيه.. والأهلي يمتلك أفضل «اسكواد»

محمد سمير

انتقد تامر بجاتو، نجم النادي الأهلي السابق، المبالغة في عقود اللاعبين داخل الدوري المصري، مؤكدًا أن تطبيق مبدأ اللعب المالي النظيف أصبح ضرورة لإنقاذ منظومة كرة القدم المحلية.

وقال بجاتو، في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على قناة CBC: "أفضل لاعب في مصر لا يستحق الحصول على 3 ملايين جنيه، ولا بد من تطبيق قواعد اللعب المالي النظيف بشكل صارم".

وأضاف: "الدوري المصري أصبح يضم أندية شركات، والنادي الاستثماري الوحيد في مصر هو بيراميدز، لأنه يمكن لأي مستثمر شراءه، أما باقي أندية الشركات فلا يمكن بيعها لأنها ليست مملوكة لأفراد".

وتابع نجم الأهلي السابق حديثه قائلًا: "الشكل القانوني الحالي للأندية لا يسمح بدخول استثمارات حقيقية، وهذا أحد أسباب تراجع التطور الرياضي في مصر".

وأشار بجاتو إلى ضعف القاعدة الكروية في مصر مقارنة بالدول الأوروبية: "في مصر لدينا 10 ملايين شخص، بينما في ألمانيا 90 مليون، ومع ذلك مقيد في مصر 3 آلاف لاعب فقط، مقابل 90 ألفًا في ألمانيا، وهذا دليل واضح على ضعف قاعدة الممارسة عندنا".

وأكمل: "مرتبات مدربي الناشئين ضعيفة جدًا، رغم أن المفروض يكون راتب مدرب القطاع أكبر من مدرب الفريق الأول لأنه يصنع الأجيال القادمة".

وفيما يتعلق ببطولة السوبر المصري، قال بجاتو: "بطولة السوبر تحتاج لاعبين يصنعون الفارق، والأربعة فرق المشاركة تمتلك الحظوظ نفسها. بيراميدز عنده استقرار فني، ولا يتأثر كثيرًا بغياب بعض اللاعبين، عكس الأهلي الذي تأثر برحيل وسام أبو علي وغياب إمام عاشور".

واختتم حديثه قائلًا: "بطولة السوبر تحسم بخبرة اللاعبين الكبار والحلول الفردية، وهذه فرصة للاعبي الأهلي لاستعادة ثقة الجماهير. الأهلي يمتلك أقوى قائمة في الدوري، لكن الزمالك يملك دافعًا وحافزًا أكبر للفوز على بيراميدز، بينما فنيًا بيراميدز هو الأقوى".

الأهلي تامر بجاتو نجم النادي الأهلي السابق الدوري المصري أفضل لاعب الزمالك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

