تامر بجاتو: أحسن لاعب في مصر لا يستحق 3 ملايين جنيه.. والأهلي يمتلك أفضل «اسكواد»

انتقد تامر بجاتو، نجم النادي الأهلي السابق، المبالغة في عقود اللاعبين داخل الدوري المصري، مؤكدًا أن تطبيق مبدأ اللعب المالي النظيف أصبح ضرورة لإنقاذ منظومة كرة القدم المحلية.

وقال بجاتو، في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على قناة CBC: "أفضل لاعب في مصر لا يستحق الحصول على 3 ملايين جنيه، ولا بد من تطبيق قواعد اللعب المالي النظيف بشكل صارم".

وأضاف: "الدوري المصري أصبح يضم أندية شركات، والنادي الاستثماري الوحيد في مصر هو بيراميدز، لأنه يمكن لأي مستثمر شراءه، أما باقي أندية الشركات فلا يمكن بيعها لأنها ليست مملوكة لأفراد".

وتابع نجم الأهلي السابق حديثه قائلًا: "الشكل القانوني الحالي للأندية لا يسمح بدخول استثمارات حقيقية، وهذا أحد أسباب تراجع التطور الرياضي في مصر".

وأشار بجاتو إلى ضعف القاعدة الكروية في مصر مقارنة بالدول الأوروبية: "في مصر لدينا 10 ملايين شخص، بينما في ألمانيا 90 مليون، ومع ذلك مقيد في مصر 3 آلاف لاعب فقط، مقابل 90 ألفًا في ألمانيا، وهذا دليل واضح على ضعف قاعدة الممارسة عندنا".

وأكمل: "مرتبات مدربي الناشئين ضعيفة جدًا، رغم أن المفروض يكون راتب مدرب القطاع أكبر من مدرب الفريق الأول لأنه يصنع الأجيال القادمة".

وفيما يتعلق ببطولة السوبر المصري، قال بجاتو: "بطولة السوبر تحتاج لاعبين يصنعون الفارق، والأربعة فرق المشاركة تمتلك الحظوظ نفسها. بيراميدز عنده استقرار فني، ولا يتأثر كثيرًا بغياب بعض اللاعبين، عكس الأهلي الذي تأثر برحيل وسام أبو علي وغياب إمام عاشور".

واختتم حديثه قائلًا: "بطولة السوبر تحسم بخبرة اللاعبين الكبار والحلول الفردية، وهذه فرصة للاعبي الأهلي لاستعادة ثقة الجماهير. الأهلي يمتلك أقوى قائمة في الدوري، لكن الزمالك يملك دافعًا وحافزًا أكبر للفوز على بيراميدز، بينما فنيًا بيراميدز هو الأقوى".