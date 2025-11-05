قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسعار الخضروات والفاكهة في أسواق أسوان اليوم 5-11-2025

محمد عبد الفتاح

شهدت أسواق محافظة أسوان اليوم الأربعاء الموافق : 5/11/2025 استقراراً نسبياً فى أسعار الخضروات والفاكهة ، وسط إقبال من المواطنين على شراء احتياجاتهم اليومية من الأسواق الشعبية والميادين الرئيسية.

أسعار الخضروات

- سعر كيلو الطماطم  20 جنيه

- سعر الـ2 كيلو بطاطس 25 جنيه

- سعر البطاطا الدمياطى المسكرة 12 جنيه للكيلو

- سعر البصل الأبيض للكيلو 35 جنيه

- سعر البصل الأحمر 15 جنيه للكيلو

- سعر الخيار البلدى 15 جنيه للكيلو

- سعر الفلفل البلدى المخصص للحشو 30 جنيه للكيلو

- سعر الشطة البلدية 20 جنيه للكيلو

- سعر الجزر الأحمر المسكر 25 جنيه

- سعر الباذنجان الأسود والأبيض 15 جنيه للكيلو

- سعر الكوسة المخصصة للحشو 25 جنيه للكيلو

- البامية الخضراء الكبيرة بسعر الكيلو 40 جنيه

- سعر البامية الصغيرة 60 جنيه

- سعر البامية الحمراء الزيرو 80 جنيه

- تراوح سعر كيلو الملوخية عند 20 جنيه

- سعر الليمون البلدي عند 30 جنيه

- الثوم البلدى 100 جنيه للكيلو.

أسعار الفاكهة

- سعر كيلو البلح البارحى من 50 جنيهًا.

- البلح النوع العادى الأحمر والأصفر تراوح سعره بين 20 و25 جنيهًا.

- سعر كيلو الجوافة 20 جنيهًا.

- العنب 35 جنيهًا.

- التفاح البلدى والأصفر والأحمر تراوح من 60 لـ 100 جنيه للكيلو.

- الكنتالوب السكري 40 جنيه للكيلو.

- الموز البلدى 25 جنيه للكيلو.

- المانجو 50 جنيهاً.

يذكر أن محافظة أسوان تشهد توافدًا كبيرًا للأهالي على الأسواق الأسبوعية الشعبية، أبرزها:

سوق الأربعاء بمدينة إدفو.

سوق الخميس بمدينة أسوان ومركز كوم أمبو.

سوق الاثنين بمركز نصر النوبة.

وتتميز هذه الأسواق بأسعار مناسبة مقارنة بالمحال التجارية، ما يجعلها محط إقبال الأهالي على الخضراوات والفواكه والطيور ومنتجات المأكولات المتنوعة. 

