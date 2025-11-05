ضبط 63 مخالفة تموينية فى حملة بالقليوبية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية حملة تموينية موسعة وذلك في إطار توجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية و المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية.

واكد الدكتور تامر صلاح مختار وكيل الوزارة مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية على ضرورة تكثيف الحملات وتشديد الرقابة علي كافة الأنشطة التجارية والمخابز والأسواق وتكثيف التواجد الرقابي وضرورة المتابعة المستمرة والعمل علي إستقرار الحالة التموينية.

وأشار إلى أن الحملة استهدفت بنطاق دائرة ( قها - حي شرق شبرا الخيمة - مركز ومدينة قليوب - مركز ومدينة طوخ - القناطر الخيرية - مركز ومدينة بنها - حي غرب شبرا الخيمة ) وذلك للمرور علي المخابز والأنشطة التجارية والأسواق والمطاحن.

وأسفرت جهود هذة الحملات تحرير عدد ( ٦٣ ) مخالفة تموينية ما بين ( إنتاج خبز ناقص وزن - عدم نظافة أدوات العجن - إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات المنصوص عليها - تصرف في عدد ٢ شيكارة دقيق بلدي مدعم - عدم وجود قائمة تشغيل للمخابز - عدم الإعلان عن الأسعار - غلق في مواعيد العمل الرسمية وبدون إذن رسمي مسبق - عدم وجود ميزان - بيع بأزيد من السعر الرسمي المصرح البيع به حيث تم التحفظ علي عدد ٥٠ علبة سجائر ) .