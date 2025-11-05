الشيخ محمد كمال: السياح ضيوف يجب إكرامهم

أكد الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن السياح الذين يزورون مصر هم ضيوف على أرضها، ومن الواجب على الجميع حسن استقبالهم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مع الناس" المذاع على قناة الناس، أن هذا التفاعل يجب أن يكون اقتداءً بتعاليم النبي ﷺ الذي أمر بإكرام الضيف والإحسان إليه.

مصر نموذج للحضارة الإسلامية في تعاملها مع الزوار

وأشار الشيخ محمد كمال إلى أن كل مصري يمثل رسالة الإسلام وحضارة مصر في تعامله مع الزائرين، من خلال اللطف والكلمة الطيبة. وشدد على ضرورة تجنب أي تصرف أو نظرة قد تسيء إلى السياح، معتبراً أن هذا السلوك يعكس القيم الراقية التي توارثها المصريون عن أجدادهم.

حماية التراث والتعامل بحذر مع المعالم الأثرية

وأوضح أمين الفتوى أن من واجب المواطنين الالتزام بالتعليمات عند زيارة المعالم السياحية مثل المتحف المصري الكبير، من أجل الحفاظ على هذه الكنوز التاريخية التي تمثل هوية الأمة المصرية. وأضاف أن الحضارة المصرية القديمة كانت تقدر الإنسان بغض النظر عن معتقده أو لونه أو لغته.

دعوة لالتزام القيم الإنسانية في التعامل مع السياح

واختتم الشيخ محمد كمال تصريحاته قائلاً: "أحسنوا معاملة السياح، فأنتم مرآة حضارتكم، وكل ابتسامة أو كلمة طيبة منكم هي دعوة صامتة تُعبّر عن سماحة الإسلام وعظمة مصر".