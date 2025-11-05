قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تسريب أول صورة لأصغر سيارة رينو "توينجو الجديدة" الكهربائية بالكامل
الرئيس السيسي يستقبل نظيره القرغيزي في أول زيارة له لمصر
موعد مباراة مانشستر سيتي ودورتموند في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة
مكاسب جديدة للبورصة.. والمؤشر الرئيسي يتجاوز مستوى 39 ألف نقطة في بداية التعاملات
لوعايز توكل حد في زواجك بالشهر العقاري.. تعرف على المستندات المطلوبة
ممدوح عيد: بيراميدز يسعى للتتويج بكأس العالم للأندية 2029
مصر تستعرض تجربتها في التحول الصحي الذكي خلال مؤتمر PHDC'25 بالعاصمة الإدارية
خالد عبد الغفار يترأس اجتماع المجموعة الوزارية للتنمية البشرية بالعاصمة الإدارية
السودان.. 40 قتـ.يلا في هجوم على جنازة بكردفان
بعد انتشار متحور جديد بالماشية.. هل اللحوم في الأسواق آمنة؟
عباس عراقجي: الإفراج عن فرنسيين مدانين في إيران وفقًا لمبدأ التسامح في الإسلام
وزير الزراعة: طفرة غير مسبوقة في الصادرات.. ونفتح أسواقًا جديدة حول العالم
توك شو

الشيخ محمد كمال: السياح ضيوف يجب إكرامهم

منار عبد العظيم

أكد الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن السياح الذين يزورون مصر هم ضيوف على أرضها، ومن الواجب على الجميع حسن استقبالهم. 

وأضاف خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مع الناس" المذاع على قناة الناس، أن هذا التفاعل يجب أن يكون اقتداءً بتعاليم النبي ﷺ الذي أمر بإكرام الضيف والإحسان إليه.

مصر نموذج للحضارة الإسلامية في تعاملها مع الزوار

وأشار الشيخ محمد كمال إلى أن كل مصري يمثل رسالة الإسلام وحضارة مصر في تعامله مع الزائرين، من خلال اللطف والكلمة الطيبة. وشدد على ضرورة تجنب أي تصرف أو نظرة قد تسيء إلى السياح، معتبراً أن هذا السلوك يعكس القيم الراقية التي توارثها المصريون عن أجدادهم.

حماية التراث والتعامل بحذر مع المعالم الأثرية

وأوضح أمين الفتوى أن من واجب المواطنين الالتزام بالتعليمات عند زيارة المعالم السياحية مثل المتحف المصري الكبير، من أجل الحفاظ على هذه الكنوز التاريخية التي تمثل هوية الأمة المصرية. وأضاف أن الحضارة المصرية القديمة كانت تقدر الإنسان بغض النظر عن معتقده أو لونه أو لغته.

دعوة لالتزام القيم الإنسانية في التعامل مع السياح

واختتم الشيخ محمد كمال تصريحاته قائلاً: "أحسنوا معاملة السياح، فأنتم مرآة حضارتكم، وكل ابتسامة أو كلمة طيبة منكم هي دعوة صامتة تُعبّر عن سماحة الإسلام وعظمة مصر".

