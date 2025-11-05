قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
البابا لاون يدعو للصلاة لأجل من يُصارعون اليأس
محمد صلاح: يجب أن يرتقى خوان بيزيرا من مرحلة الشباب وغيابه لن يؤثر عن الزمالك
موعد مباراة برشلونة وكلوب بروج في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة
الرئيس القرغيزي: أتابع إنجازات وخطة مصر 2030 خاصة في القطاع الاقتصادي
وصمة عار.. أول تعليق من بن غفير على فوز ممداني بمنصب عمدة نيويورك
محمد صلاح: أبناء الزمالك حل لأزمة النادي .. لكن الإدارة تخشى السوشيال ميديا
لحظة استقبال الرئيس السيسي لنظيره من الجمهورية القيرغيزية
الرئيس القرغيزي: نولي اهتمامًا خاصًا بجذب الاستثمارات في عدة قطاعات
تاريخ مواجهات الأهلي وسيراميكا كليوباترا في كأس السوبر المصري
دورات تدريبية للكوادر الأمنية "الأفريقية - الكومنولث" بأكاديمية الشرطة.. صور
وزير الخارجية يبحث تعزيز التعاون فى المجالات الاقتصادية والاستثمارية مع نظيره القيرغيزي
سبق اتخاذ الإجراءات.. مصدر أمنى: الصور والفيديوهات المتداولة لممارسات سلبية لبعض رجال الشرطة قديمة
لجنة المشاركة السياسية بالقومي للمرأة تستعد لانتخابات مجلس النواب 2025

لجنة المشاركة السياسية بالمجلس القومي للمرأة تعقد اجتماعًا
لجنة المشاركة السياسية بالمجلس القومي للمرأة تعقد اجتماعًا
أمل مجدى

عقدت لجنة المشاركة السياسية بالمجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة رشا المهدى اجتماعًا تنسيقيًا موسعًا مع مقررات ومناوبات فروع المجلس بجميع محافظات الجمهورية، وذلك في إطار خطة اللجنة للاستعداد لانتخابات مجلس النواب 2025، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وبحضور دينا الجندي، المقرر المناوب للجنة، وعدد من عضوات وأعضاء اللجنة.

وأكدت الدكتورة رشا مهدي أن هذا اللقاء يأتي في إطار جهود المجلس القومي للمرأة لدعم وتعزيز المشاركة السياسية للمرأة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، تنفيذًا لتوجيهات الدولة التي تؤكد على تمكين المرأة وتفعيل دورها في الحياة العامة ومواقع صنع القرار.

كما قدّم اللواء محمد رفعت قمصان، عضو اللجنة، عرضًا تناول خلاله أبرز ملامح قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 وتعديلاته، والأساس الدستوري لعام 2014 الذي أرسى مواد داعمة لتمكين المرأة وضمان تمثيلها في الحياة السياسية.

وتضمن العرض مناقشة المعايير الخاصة بتخصيص المقاعد المخصصة للمرأة وآليات تعزيز تمثيلها داخل البرلمان، استنادًا إلى الأطر الدستورية والتشريعية، مشيرًا إلى أن المرأة تشغل 25% من مقاعد مجلس النواب و50% على الأقل من المقاعد المخصصة للتعيين بقرار من رئيس الجمهورية، فضلًا عن 10% على الأقل من مقاعد مجلس الشيوخ، وفقًا لما نص عليه الدستور والقوانين ذات الصلة.

