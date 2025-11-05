سيدة تدعى قيام متسول بأكل الحيوانات الأليفة بالشارع.. والداخلية توضح

كشفت الأجهزة الأمنية ، حقيقة منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى، إدعت خلاله القائمة على النشر بقيام أحد المتسولين "يفترش الرصيف أمام سور إحدى المدارس" بقتل الحيوانات الأليفة وأكلها، وكذا تعرضه لطفلة صغيرة وتدخل بعض الأهالى لإنقاذها بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية.

وبالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد القائمة على النشر وبسؤالها قررت بتضررها من قيام المعنى بالفحص بأعمال التسول وإفتراشه الرصيف الظاهر بمقطع الفيديو ، وقامت بنشر ذلك المنشور دون التأكد من صحة ما ورد به.

وأمكن تحديد الشخص الظاهر بمقطع الفيديو، ولم يتسنى التوصل لبياناته لكونه مهتز نفسياً ، وتبين تواجده بجوار سور المدرسة منذ عدة أيام وقيام الأهالى بإطعامه، وتم إيداعه بإحدى دور الرعاية النفسية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.