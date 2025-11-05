قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

التحفظ على البلوجر هدير عبدالرازق المتهمة بنشر فيديوهات خادشة للحياء.. تفاصيل

هدير عبد الرازق
هدير عبد الرازق
رامي المهدي

قررت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، التحفظ على البلوجر هدير عبد الرازق، أثناء نظر المعارضة الاستئنافية على حكم حبسها سنة وكفالة 5 آلاف جنيه، وغرامة 100 ألف جنيه، بتهمة نشر فيديوهات خادشة.

ووصلت منذ قليل البلوجر هدير عبدالرازق الرازق إلى المحكمة الاقتصادية للنظر في المعارضة الاستئنافية على حكم حبسها سنة وكفالة 5 آلاف جنيه، وغرامة 100 ألف جنيه، بتهمة نشر فيديوهات خادشة.

بينما بدأت الجلسة مساء اليوم لسماع مرافعة دفاع هدير عبدالرازق في المعارضة الاستئنافية على حكم حبسها سنة وكفالة 5 آلاف جنيه، وغرامة 100 ألف جنيه، بتهمة نشر فيديوهات خادشة.

وكانت أصدرت المحكمة الاقتصادية، حكمها بمعاقبة البلوجر هدير عبد الرازق، بالحبس سنة وكفالة 5 آلاف جنيه وتغريمها 100 ألف جنيه، بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء .

واوضحت التحقيقات أن المتهمة نشرت فيديوهات خادشة للحياء العام، حيث أنها قامت بثت عبر حساباتها الشخصية علي مواقع التواصل الإجتماعي صوراً وفيديوهات مخلة بالآداب العامة قاصدة الإغراء بها علي نحو يخدش الحياء العام.

كما أنها ارتكبت علانية فعلاً فاضحًا مخلًا بالحياء، بأن أغرت بمفاتنها وبعباراتها وتلميحاتها وإيحاءتها الجنسية، من خلال صور ومقاطع مرئية بثتها من خلال حساباتها الشخصية.

وكانت النيابة العامة أحالت البلوجر هدير عبد الرازق للمحاكمة بتهمة بث مقاطع فيديو خادشة للحياء تتضمن محتوى يحرض على الفسق والفجور.

وكشف مجري التحريات في أمر الإحالة، أن مقاطع الفيديو التي بثتها البلوجر هدير عبدالرازق تتضمن محتوى عن الملابس النسائية الداخلية وتظهر بها مفاتن جسدها.

هدير عبدالرازق التحفظ على البلوجر هدير عبد الرازق البلوجر هدير عبدالرازق فيديوهات خادشة

