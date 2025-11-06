قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فرار عشرات الآلاف.. الأمم المتحدة تحذر من كارثة إنسانية متصاعدة في دارفور
رحلة خطف من العمرانية للبدرشين.. كواليس احتجاز 6 متهمين لشقيقتهم وطفلها
الولايات المتحدة تُسرّع المفاوضات لطرح مشروع «قوة دولية في غزة» للتصويت خلال أسبوعين
كيفية جمع الصلاة.. الإفتاء تحدد الشروط والضوابط الشرعية
أسعار الحديد اليوم الخميس 6-11-2025 في الأسواق العالمية والمحلية
نقيب الفلاحين: الحمى القلاعية موجودة منذ سنوات واللحوم بالأسواق آمنة 100%
الولايات المتحدة تلغي رحلات جوية بـ 40 مطارًا رئيسيًا لاستمرار الإغلاق الحكومي الفيدرالي
برئاسة الدكتور طارق رحمي.. أول قرارات مجلس إدارة الإسماعيلي الجديد
الصناعات الهندسية تتقدّم.. صادرات مصر للسوق الأمريكية ترتفع 200 مليون دولار خلال عام|تفاصيل
حيرة في الزمالك.. غياب بيزيرا صداع في رأس عبد الرؤوف قبل مواجهة بيراميدز
الهيئة العامة للخدمات البيطرية: لدينا خطة شاملة لتأمين أسواق الماشية | تفاصيل
ترامب يعلن عن مقاطعته لقمة العشرين في جنوب أفريقيا.. ما السبب؟
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برج الثور .. حظك اليوم الخميس 6 نوفمبر نوفمبر 2025.. إنجاز جميع المهام

برج الثور
برج الثور
حياة عبد العزيز

عيد ميلاد برج الثور (21 أبريل - 20 مايو)، ويتوافق مع مجموعة من الأبراج في الحب والزواج، أبرزها برج الثور والعقرب والجوزاء والميزان.

ونستعرض خلال السطور التالية توقعات برج الثور وحظك اليوم الخميس 6 نوفمبر 2025 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني.

توقعات برج الثور اليوم

كن هادئًا حتى مع ضغوطات المنزل التزامك في العمل سيُجدي نفعًا. ستأتيك الثروة اليوم. قد تواجه مشاكل صحية اليوم.

توقعات برج الثور اليوم عاطفيا 

حافظ على سعادة حبيبك، لموقفك دورٌ أساسيٌّ هنا، يجب أن تحرصا على عدم فرض المفاهيم أو الأفكار على بعضكما البعض. كما يجب أن تكونا مستعدين للتنازل في علاقة حبّ للحفاظ على استمراريتها.

توقعات برج الثور صحيًا

قد تُصاب بمشاكل تنفسية طفيفة في بداية اليوم. يُنصح من يعانون من مشاكل مرتبطة بالربو بتجنب الأماكن الخارجية المُغبرة، قد يُصاب الرياضيون والرياضيات أثناء اللعب. قد تُعاني بعض النساء من مشاكل نسائية أو صداع نصفي قد يُؤثر على حياتهن اليومية. قد يُعاني الأطفال من مشاكل في صحة الفم. 

توقعات برج الثور مهنيًا

سيحظى التزامك بإشادة الإدارة، يُعدّ الجزء الثاني من اليوم مناسبًا لحضور مقابلات العمل، ومن الضروري أيضًا التخلي عن الغرور الذي قد يؤثر على العمل الجماعي. ستنجح النساء في إنجاز جميع المهام، مع احتمالية وجود بعض المشاكل المتعلقة بسياسات العمل. 

توقعات برج الثور في الفترة المقبلة

قد تشتري اليوم أجهزة إلكترونية، والجزء الثاني من اليوم مناسب أيضًا للتفكير جديًا في الاستثمار في سوق الأسهم. سينجح بعض السذج في سداد جميع مستحقاتهم، بينما سيجد التجار أيضًا راحة من مشاكل الضرائب اليوم.

البنك المركزي المصري

للحاجزين بسكن لكل المصريين.. البنك المركزي: استمرار مبادرة التمويل العقاري بفائدة ٣ و ٨%

رئيس الوزراء

الحكومة تصدر 9 قرارات جديدة اليوم .. تعرف عليها

بدءًا من اليوم.. قرار جديد من الحكومة بشأن الإيجار القديم

بدءًا من اليوم.. تفاصيل قرار الحكومة الجديد بشأن الإيجار القديم

المتهم

شك في سلوكها.. إحالة أوراق طالب أنهى حياة زوجته في الصباحية للمفتي

الذهب

هبوط مفاجئ في سعر الذهب.. تفاصيل

قطع آثارية

370 قطعة أثرية وكسر في الصوامع الحديدية.. مفتش آثار يفضح المتهمين بسرقة متحف الحضارة.. خاص

فيتور بيريرا

محمد صلاح عن تعيين الزمالك لمدرب مكابي تل أبيب: يجب عدم دخوله لمطار القاهرة | خاص

عوض تاج الدين

اللي يصاب بالبرد يجلس في البيت.. عوض تاج الدين يوجه رسالة للطلاب

الفنان أحمد فلوكس

أحمد فلوكس يؤدي مناسك العمرة ويستعد لعمل درامي جديد

احمد عبدالله

فلتنعم بجنة الخلد.. إسعاد يونس تنعى الراحل أحمد عبدالله بكلمات مؤثرة

احمد عز

أحمد عز يمازح جمهوره في عيد الحب بمشهد من فيلم أخويا

الهشاشة.. مرض صامت يضعف العظام دون إنذار

سعر ميتسوبيشي لانسر بومة 2004 بسوق المستعمل

طريقة كيكة الشوكولاتة الهشة مع الصوص الاقتصادي

تسلا سايبر تراك.. مركبة خارقة تخطف الأنظار في الدعاية الانتخابية بشوارع سوهاج

مسلم

مسلم يوضح حقيقة رجوعه لطليقته ويكشف سبب الانفصال‎

المتهم

الداخلية تضبط المتهمين بقطع يد شاب في الدقهلية| فيديو

امال ماهر

بعد أنباء زواجها.. آمال ماهر تطرح أحدث أغنياتها "خذلني"

بوستر اغنية "اتغيرتي ومشيتي"

عمر كمال يطرح أولى أغاني ألبومه الجديد "اتغيرتي ومشيتي".. فيديو

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم الساقية… حين يخاطب التاريخ أبناءه بأدوات عصرهم

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: نفاق الذات

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

