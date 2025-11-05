الانتخابات ديسمبر المقبل.. المستشار سامح عبدالوهاب يترشح لرئاسة نادي قضاة مصر

أعلن المستشار سامح عبد الوهاب، رئيس محكمة الجنايات وسكرتير عام نادي قضاة جنوب سيناء، ترشحه على مقعد رئيس نادي قضاة مصر في الانتخابات المقرر إجراؤها 19 ديسمبر 2025، لاختيار مجلس إدارة جديد خلفًا للمستشار أبو الحسين قايد، وسط استعدادات مكثفة وإشراف قضائي كامل لضمان النزاهة والشفافية.

ويشهد الوسط القضائي خلال الأيام المقبلة حدثًا بارزًا يتمثل في الانتخابات الكلية لنادي قضاة مصر، المقرّر إجراؤها في 19 ديسمبر 2025، لاختيار مجلس إدارة جديد بعد انتهاء المدة القانونية للمجلس الحالي برئاسة المستشار أبو الحسين قايد.

وأعلن المستشار سامح عبد الوهاب ، رئيس محكمة الجنايات، ترشحه رسميًا على مقعد رئيس نادي القضاة في هذه الانتخابات، مؤكدًا عزمه على تقديم رؤية تطويرية شاملة تهدف إلى تعزيز دور النادي في دعم القضاة والدفاع عن استقلال القضاء.

ويشغل المستشار سامح عبد الوهاب حاليًا منصب السكرتير العام لنادي قضاة جنوب سيناء، وله تاريخ قضائي بارز وسيرة مهنية مشهود لها بالخبرة والانضباط.

وتُجرى انتخابات نادي القضاة على 17 مقعدًا تشمل: مقعد الرئيس، ومقعد المتقاعدين، وخمسة مقاعد للمستشارين، وخمسة مقاعد لرؤساء المحاكم والقضاة بالمحاكم الابتدائية، على أن يكون أحدهم قاضيًا على الأقل، فضلًا عن خمسة مقاعد لأعضاء النيابة العامة يكون أحدهم من وكلاء النائب العام.

وقد فُتح باب الترشح من الأحد 2 نوفمبر وحتى 9 نوفمبر (باستثناء الجمعة)، يوميًا من الساعة العاشرة صباحًا حتى الرابعة عصرًا، وفقًا للمادة (13) من اللائحة الأساسية لنظام نادي القضاة، التي تنص على أن تتولى اللجنة المشرفة على الانتخابات برئاسة أقدم نواب رؤساء محاكم الاستئناف الإشراف الكامل على سير العملية الانتخابية وضمان نزاهتها وشفافيتها.