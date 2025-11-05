قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الوزراء يوافق على استمرار أسعار التمويل العقاري بواقع 3% و8% على العملاء السابق تقدمهم للحجز
التضامن: زيادة التحويلات النقدية للحماية الاجتماعية إلى 54 مليار جنيه في 10 سنوات
سقوط طائرة شحن عسكرية تابعة للجيش السوداني
حاول تقبيلها.. اعتقال شخص تحرش برئيسة المكسيك
رئيس الأركان يلتقي نظيره الإسباني لبحث التعاون العسكري المشترك
نقابة الخدمات الإدارية تطلق "ابني بلدك بصوتك" للدعوة للمشاركة في الانتخابات
السوبر المصري بالإمارات.. تفاصيل الاجتماع الفنى لمباراة الزمالك وبيراميدز
الأعلى للإعلام يحفظ شكوى نادي الزمالك ضد مجلة الأهلي
واشنطن تدفع لتشكيل قوة إنفاذ في غزة.. ومحلل: ليست لحفظ السلام
نواب 2026.. اعرف لجنتك الانتخابية بالرقم القومي
هبوط مفاجئ في سعر الذهب.. تفاصيل
سرداب غامض بـ"سوهاج" ينهار على موظف بالجامعة.. وانتشال جثمانه بعد 15 يومًا
حوادث

الانتخابات ديسمبر المقبل.. المستشار سامح عبدالوهاب يترشح لرئاسة نادي قضاة مصر

المستشار سامح عبد الوهاب
المستشار سامح عبد الوهاب
كتب محمد عبدالله :

أعلن المستشار سامح عبد الوهاب، رئيس محكمة الجنايات وسكرتير عام نادي قضاة جنوب سيناء، ترشحه على مقعد رئيس نادي قضاة مصر في الانتخابات المقرر إجراؤها 19 ديسمبر 2025، لاختيار مجلس إدارة جديد خلفًا للمستشار أبو الحسين قايد، وسط استعدادات مكثفة وإشراف قضائي كامل لضمان النزاهة والشفافية.

ويشهد الوسط القضائي خلال الأيام المقبلة حدثًا بارزًا يتمثل في الانتخابات الكلية لنادي قضاة مصر، المقرّر إجراؤها في 19 ديسمبر 2025، لاختيار مجلس إدارة جديد بعد انتهاء المدة القانونية للمجلس الحالي برئاسة المستشار أبو الحسين قايد.

وأعلن المستشار سامح عبد الوهاب ، رئيس محكمة الجنايات، ترشحه رسميًا على مقعد رئيس نادي القضاة في هذه الانتخابات، مؤكدًا عزمه على تقديم رؤية تطويرية شاملة تهدف إلى تعزيز دور النادي في دعم القضاة والدفاع عن استقلال القضاء.

ويشغل المستشار سامح عبد الوهاب حاليًا منصب السكرتير العام لنادي قضاة جنوب سيناء، وله تاريخ قضائي بارز وسيرة مهنية مشهود لها بالخبرة والانضباط.

وتُجرى انتخابات نادي القضاة على 17 مقعدًا تشمل: مقعد الرئيس، ومقعد المتقاعدين، وخمسة مقاعد للمستشارين، وخمسة مقاعد لرؤساء المحاكم والقضاة بالمحاكم الابتدائية، على أن يكون أحدهم قاضيًا على الأقل، فضلًا عن خمسة مقاعد لأعضاء النيابة العامة يكون أحدهم من وكلاء النائب العام.

وقد فُتح باب الترشح من الأحد 2 نوفمبر وحتى 9 نوفمبر (باستثناء الجمعة)، يوميًا من الساعة العاشرة صباحًا حتى الرابعة عصرًا، وفقًا للمادة (13) من اللائحة الأساسية لنظام نادي القضاة، التي تنص على أن تتولى اللجنة المشرفة على الانتخابات برئاسة أقدم نواب رؤساء محاكم الاستئناف الإشراف الكامل على سير العملية الانتخابية وضمان نزاهتها وشفافيتها.

حواث سامح عبد الوهاب نادي القضاة قضاة مصر

رئيس الأركان يلتقي نظيره الإسباني لبحث التعاون العسكري المشترك

