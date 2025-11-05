قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جرس جديد يرن.. إبراهيم فايق يثير الجدل قبل السوبر: تيك تاك
استدرجاه للرذيلة والمخدرات.. إحالة أوراق ربة منزل وصديقها للمفتي لقتلهما صاحب جراج تكاتك بأسيوط
المتحف المصري الكبير أعظم نافذة حضارية.. ندوة بـ صيدلة الوادي الجديد
عالم بالأوقاف: احترام الكبير مش زمن فات.. دي عبادة وأصل من أصول الدين |فيديو
خالد الجندي: الله يرصد ما في القلوب قبل الألسنة
رموه في النيل.. إحالة أوراق متهمين إلى المفتي لقتلهما صغيرا وسرقة هاتفه وتوك توك بأسيوط
«الصحة» تبحث مقترح مشروع إنشاء معهد فني صحي بمطروح
دعاء صلاة المغرب لقضاء الحاجة وتيسير الحال.. كلمات تفتح لك الأبواب المغلقة
بوتين: روسيا ستفكر في استئناف التجارب النووية بعد تصريحات ترامب
خطوة بخطوة.. خطوات تقديم تظلم على مخالفات المرور إلكترونيًا
أحمد عبد الرؤوف: فخور بقيادة الزمالك.. وسنقاتل للفوز على بيراميدز والتتويج بالسوبر
خالد الجندي يوضح سبب استخدام القرآن لكلمة "الصاحب" بدلا من "الصديق"
رياضة

عبد الرؤوف: لا قلق من الغيابات والزمالك يطمح للفوز بالسوبر

أحمد عبد الرؤوف
أحمد عبد الرؤوف
إسراء أشرف

أعرب أحمد عبد الرؤوف، المدير الفني لفريق الزمالك، عن سعادته بتمثيل النادي الأبيض في بطولة كأس السوبر المصري والإقامة في دولة الإمارات، مؤكدًا جاهزية الفريق لمواجهة بيراميدز في نصف النهائي.

ويستعد الزمالك لمواجهة بيراميدز غدًا الخميس على استاد آل نهيان في أبوظبي، ضمن نصف نهائي كأس السوبر المصري.

وقال عبد الرؤوف خلال المؤتمر الصحفي قبل اللقاء: "استعداداتنا للسوبر بدأت منذ فترة، واللاعبون يسعون لتقديم مباراة قوية أمام فريق بحجم بيراميدز، والمجموعة الحالية على قدر المسؤولية رغم الغيابات المؤثرة".

وأضاف: "الزمالك لا يعاني فنيًا، والمشاكل التي يواجهها النادي على المستوى المادي لن تؤثر على تركيز الفريق في المنافسة على اللقب. لدينا ثقة كاملة في اللاعبين، والجماهير ستكون دعمًا كبيرًا للفريق".

وحول غياب خوان بيزيرا، أشار المدير الفني إلى أن الفريق يمتلك البدائل القادرة على تعويضه، مؤكدًا أن كرة القدم لا تعترف إلا بالمجهود والالتزام داخل الملعب.

وأكد عبد الرؤوف احترامه الكامل لفريق بيراميدز وإمكانياته، مشيرًا إلى أن الفريق الأبيض يمتلك خط دفاع قوي قادر على التعامل مع أبرز لاعبي المنافس.

الزمالك أحمد عبد الرؤوف مدرب الزمالك نادي الزمالك بيراميدز كأس السوبر المصري السوبر المصري

