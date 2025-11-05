عبد الرؤوف: لا قلق من الغيابات والزمالك يطمح للفوز بالسوبر

أعرب أحمد عبد الرؤوف، المدير الفني لفريق الزمالك، عن سعادته بتمثيل النادي الأبيض في بطولة كأس السوبر المصري والإقامة في دولة الإمارات، مؤكدًا جاهزية الفريق لمواجهة بيراميدز في نصف النهائي.

ويستعد الزمالك لمواجهة بيراميدز غدًا الخميس على استاد آل نهيان في أبوظبي، ضمن نصف نهائي كأس السوبر المصري.

وقال عبد الرؤوف خلال المؤتمر الصحفي قبل اللقاء: "استعداداتنا للسوبر بدأت منذ فترة، واللاعبون يسعون لتقديم مباراة قوية أمام فريق بحجم بيراميدز، والمجموعة الحالية على قدر المسؤولية رغم الغيابات المؤثرة".

وأضاف: "الزمالك لا يعاني فنيًا، والمشاكل التي يواجهها النادي على المستوى المادي لن تؤثر على تركيز الفريق في المنافسة على اللقب. لدينا ثقة كاملة في اللاعبين، والجماهير ستكون دعمًا كبيرًا للفريق".

وحول غياب خوان بيزيرا، أشار المدير الفني إلى أن الفريق يمتلك البدائل القادرة على تعويضه، مؤكدًا أن كرة القدم لا تعترف إلا بالمجهود والالتزام داخل الملعب.

وأكد عبد الرؤوف احترامه الكامل لفريق بيراميدز وإمكانياته، مشيرًا إلى أن الفريق الأبيض يمتلك خط دفاع قوي قادر على التعامل مع أبرز لاعبي المنافس.