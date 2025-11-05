قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جرس جديد يرن.. إبراهيم فايق يثير الجدل قبل السوبر: تيك تاك
استدرجاه للرذيلة والمخدرات.. إحالة أوراق ربة منزل وصديقها للمفتي لقتلهما صاحب جراج تكاتك بأسيوط
المتحف المصري الكبير أعظم نافذة حضارية.. ندوة بـ صيدلة الوادي الجديد
عالم بالأوقاف: احترام الكبير مش زمن فات.. دي عبادة وأصل من أصول الدين |فيديو
خالد الجندي: الله يرصد ما في القلوب قبل الألسنة
رموه في النيل.. إحالة أوراق متهمين إلى المفتي لقتلهما صغيرا وسرقة هاتفه وتوك توك بأسيوط
«الصحة» تبحث مقترح مشروع إنشاء معهد فني صحي بمطروح
دعاء صلاة المغرب لقضاء الحاجة وتيسير الحال.. كلمات تفتح لك الأبواب المغلقة
بوتين: روسيا ستفكر في استئناف التجارب النووية بعد تصريحات ترامب
خطوة بخطوة.. خطوات تقديم تظلم على مخالفات المرور إلكترونيًا
أحمد عبد الرؤوف: فخور بقيادة الزمالك.. وسنقاتل للفوز على بيراميدز والتتويج بالسوبر
خالد الجندي يوضح سبب استخدام القرآن لكلمة "الصاحب" بدلا من "الصديق"
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد الشناوي: بيراميدز يدخل السوبر بروح قتالية لتحقيق اللقب

أحمد الشناوي
أحمد الشناوي
إسراء أشرف

أعرب أحمد الشناوي، حارس مرمى نادي بيراميدز، عن حماسه الشديد لمشاركة فريقه في بطولة كأس السوبر المصري للأبطال المقامة في دولة الإمارات، مؤكدًا أن الفريق يسعى لتقديم أداء مميز وتحقيق الفوز في مواجهة الزمالك.

ويستعد بيراميدز لمواجهة الزمالك غدًا الخميس على استاد آل نهيان في أبوظبي، ضمن نصف نهائي كأس السوبر المصري.

وقال الشناوي خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "سعيد جدًا بتواجدنا في الإمارات، وهذه هي المشاركة الرابعة لنا على التوالي في بطولة السوبر، ونفخر بتمثيل بيراميدز ومصر في هذا الحدث الكبير".

وأضاف: "نستعد لمباراة صعبة أمام فريق كبير مثل الزمالك، الذي يمتلك شخصية قوية وجماهيرية واسعة، ونعلم أهمية اللقاء جيدًا".

وأشار حارس بيراميدز إلى الحالة الفنية والمعنوية الجيدة للفريق، مؤكدًا أن جميع اللاعبين في جاهزية كاملة لتقديم مباراة قوية تليق باسم النادي: "هدفنا أن ننافس على اللقب وأن نقدم أداءً يرضي جماهيرنا، ونأمل أن نتمكن من تحقيق الفوز والتأهل إلى النهائي".

وختم الشناوي تصريحاته بالقول: "نحترم الزمالك كلاعبين وإداريًا، ولكن تركيزنا الكامل على تقديم أفضل أداء ممكن، ونسعى لمواجهة الفريق الكبير بكل قوة".

أحمد الشناوي الشناوي بيراميدز كأس السوبر المصري الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 يخسر 600 جنيه.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب اليوم

مشغولات ذهبية

رسميا الآن.. سعر جرام الذهب عيار 21 بعد انخفاضه

المتهم

شك في سلوكها.. إحالة أوراق طالب أنهى حياة زوجته في الصباحية للمفتي

الذهب

هبوط مفاجئ في سعر الذهب.. تفاصيل

رئيس الوزراء

الحكومة تصدر 9 قرارات جديدة اليوم .. تعرف عليها

أسباب الشعور بالدوار عند الوقوف

لماذا نشعر بالدوار المُفاجئ عند الوقوف؟.. علامات لا تتجاهلها وأسباب صادمة

ذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 5-11-2025

الأهلي وسيراميكا

السوبر المصري .. موعد مباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا في نصف النهائي

ترشيحاتنا

الزمالك

عمر جابر: الزمالك دائما المرشح الأول.. وجماهيرنا مصدر قوتنا

أحمد شوبير

‏شوبير: لدينا أخطاء كارثية في التحكيم.. والمخطئ أصبح يكافأ

عمر جابر

عمر جابر: جماهير الزمالك مصدر قوتنا.. وهدفنا التتويج بالسوبر المصري

بالصور

سهير المرشدي ومحمد رضوان أبرز حضور مؤتمر مهرجان شرم الشيخ

سهير المرشدي وسامح الصريطي من مؤتمر مهرجان شرم الشيخ
سهير المرشدي وسامح الصريطي من مؤتمر مهرجان شرم الشيخ
سهير المرشدي وسامح الصريطي من مؤتمر مهرجان شرم الشيخ

في عيد زواجهم.. صور تكشف رومانسية إيمى سمير غانم وحسن الرداد

فى عيد زواجهم..صور تكشف عن رومانسية إيمى سمير غانم و حسن الرداد
فى عيد زواجهم..صور تكشف عن رومانسية إيمى سمير غانم و حسن الرداد
فى عيد زواجهم..صور تكشف عن رومانسية إيمى سمير غانم و حسن الرداد

بلوك ملفت .. مي عمر تثير الجدل بإطلالتها

بلوك ملفت ..مى عمر تثير الجدل حول إطلالتها
بلوك ملفت ..مى عمر تثير الجدل حول إطلالتها
بلوك ملفت ..مى عمر تثير الجدل حول إطلالتها

رئيس الأركان يلتقي نظيره الإسباني لبحث التعاون العسكري المشترك

رئيس الأركان يلتقي نظيره الإسباني لبحث التعاون العسكري المشترك
رئيس الأركان يلتقي نظيره الإسباني لبحث التعاون العسكري المشترك
رئيس الأركان يلتقي نظيره الإسباني لبحث التعاون العسكري المشترك

فيديو

رئيس الأركان يلتقي نظيره الإسباني لبحث التعاون العسكري المشترك

رئيس الأركان يلتقي نظيره الإسباني لبحث التعاون العسكري المشترك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

المزيد