التعليم الفني وإحتياجات سوق العمل.. ندوه بمركز إعلام الداخلة

نظم مجمع اعلام الداخلة بمحافظة الوادي الجديد بالتعاون مع إدارة التربية والتعليم تحت عنوان " التعليم الفني ومواكبة التطور التكنولوجي وإحتياجات سوق العمل " .

حاضر في الندوة ، التي إستضافتها مدرسة موط الثانوية الصناعية ، مدير عام الإدارة التعليمية بالداخلة أيمن حنفي ، وحضرها عدد من قيادات قطاع التعليم بالمركز وطلاب وأعضاء هيئة التدريس بالمدرسة.



وقال مدير عام الإدارة التعليمية بمركز الداخلة أيمن حنفي إن التعليم الفني في مصر شهد تطورا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، مشيرا في هذا الصدد إلى أن أهم أهداف تطوير التعليم الفني هو تغيير الصورة الذهنية المأخوذة عنه لدى المجتمع ، موضحا أن تغيير الصورة الذهنية يتم من خلال تغيير مخرجات التعليم الفني ومواكبة تطورات العصر وإحتياجات السوق ، مؤكدا على أن تطوير التعليم الفني يجابه أيضا ببعض التحديات تعمل وزارة التربية والتعليم على تذليلها .

وأضاف أيمن حنفي قائلا : الربط بين التعليم الفني والتطور التكنولوجي وإحتياجات سوق العمل يتم من خلال العديد من الآليات التي تضمن تأهيل الخريجين بكفاءة لمواكبة المتطلبات الحديثة مثل إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية والتي تعد نموذجا حديثا يدمج بين الجانب النظري والتطبيقي من خلال الشراكة مع القطاع الخاص ، كذلك من بين الآليات تحديث وتطوير المناهج لتتماشى مع الثورة التكنولوجية الراهنة ، وتطوير الكفاءات التدريسية ، بالإضافة إلى توفير التدريب المهني ، مؤكدا على أن هذه الآليات جميعها تهدف إلى سد الفجوة في المهارات وتقديم خريجين قادرين على المنافسة في الأسواق المحلية والإقليمية.



وأكد أيمن حنفي أن التعليم الفني حجر الزاوية في إمداد سوق العمل بالعمالة الماهرة ، ولمواكبة إحتياجات سوق العمل المتغيرة يجب أن يخضع هذا النوع من التعليم لتطوير مستمر .



وأشار إلى أنه على الرغم من الجهود المبذولة لتطوير التعليم الفني ، إلا أنه يواجه العديد من التحديات أبرزها الصورة الذهنية النمطية المأخوذة عن التعليم الفني ، مؤكدا على دور الاعلام في تغيير هذه الصورة الذهنية وترسيخ أهمية وقيمة هذا النوع من التعليم .



وبين مدير عام الإدارة التعليمية بالداخلة أن التعليم الفني في مصر يعد أحد الأدوات الرئيسية لتحقيق برامج التنمية الشاملة حيث تخدم تخصصاته الأربعة ( الصناعة ، التجارة ، الفندقة، الزراعة ) تخدم المجالات كافة ، وبالتالي فإن التعليم الفني يصب بشكل مباشر في مصلحة برامج التنمية الإقتصادية والإجتماعية للدولة .



وكانت الحلقة النقاشية قد توصلت لعدد من التوصيات أهمها تحفيز رجال الأعمال وأصحاب المؤسسات الإنتاجية على إفساح المجال لتدريب الطلاب في مؤسساتهم ، بالإضافة إلى تكثيف الندوات والمؤتمرات التي تشجع على الإلتحاق بالتعليم الفني وتغيير الصورة الذهنية المأخوذة عنه . وتيسير إلتحاق خريجي التعليم الفني بمؤسسات التعليم العالي .

أدار الندوة مسؤول البرامج بالمجمع محمود عزت، بحضور مروة محمد الاعلامية بالمجمع تحت إشراف مدير المجمع محسن محمد .