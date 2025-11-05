قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وظائف هيئة الإسعاف .. التنظيم والإدارة تكشف عن 4 آلاف فرصة عمل
القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز في كأس السوبر
جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن اغتيال عنصر من قوات الرضوان في حزب الله
محامي هدير عبدالرازق: سنطعن بالنقض على حكم حبس موكلتي.. وهنخاطب مجلس النواب
محافظ الأقصر يفتتح سوق اليوم الواحد رقم 40 بمركز الزينية ويتفقد مركز خدمة المواطنين
بتقدير 5 نجوم| «التعليم العالي» تحصل على اعتماد «المنظمة الحكومية المُبتكرة» من المعهد العالمي للابتكار
مواعيد مباريات الزمالك في كأس الكونفدرالية الإفريقية
وزيرة التضامن تشارك في فعالية بعنوان فلسطين والحماية الاجتماعية
سعر الدولار مقابل الجنيه بختام تعاملات الأربعاء
هل صلاة قاطع الرحم صحيحة؟.. «الإفتاء»: نعم .. ولكن ثوابها منقوص
موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في كأس السوبر المصري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

للمرة الخامسة على التوالي.. تالين أحمد زغلول تحصد ذهبية بطولة كأس مصر لجمباز الأيروبيك

تالين أحمد زغلول
تالين أحمد زغلول
محمد سمير

حصدت تالين أحمد زغلول  اللاعبة بأكاديمية أكتيف أكاديمي ونادي سبورت هوم للخدمات الرياضية والبالغة من العمر ١٠ سنوات، المركز الأول والميدالية الذهبية، "المستوى الأول حر "، مرحلة  ١١ سنة فردي آنسات بالروتيشن الثالث في بطولة كأس مصر لجمباز الأيروبك في الموسم الرياضي ٢٠٢٥-٢٠٢٦،  والتي تقام حاليا بنادي اتحاد الشرطة الرياضي  بالدراسة. 

وتعد هذه الميدالية الذهبية هي الخامسة على التوالي "لتالين" بعد ان حصلت على المركز الاول والميدالية الذهبية في بطولات مرحلة ١٠ سنوات ومرحلة ٩ سنوات . 

ووصلت اللاعبة تالين لهذا المستوى المتقدم بعد فترة تدريبات عدة، بقيادة كابتن فريق جمباز الأيروبك عمرو سيد فؤاد المدير الفني لقطاع  جمباز الايروبيك بنادي الزمالك و تحت  إشراف المدير الفني الكابتن محمود أحمد والكابتن محمود فهمي بأكاديمية أكتف أكاديمي بحدائق 
الأهرام. 

ونظمت بطولة كأس مصر لجمباز الايروبيك  باتحاد الشرطة الرياضي بالدراسة ، وذلك بحضور الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحاد المصري للجمباز والمهندس سيف الدين إيهاب رئيس اللجنة الفنية للجمباز الأيروبك.

تالين أحمد زغلول أكتيف أكاديمي الميدالية الذهبية بطولة كأس مصر لجمباز الأيروبك إتحاد الشرطة

رئيس الوزراء

الحكومة تصدر 9 قرارات جديدة اليوم .. تعرف عليها

المتهم

شك في سلوكها.. إحالة أوراق طالب أنهى حياة زوجته في الصباحية للمفتي

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 يخسر 600 جنيه.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب اليوم

الذهب

هبوط مفاجئ في سعر الذهب.. تفاصيل

مشغولات ذهبية

رسميا الآن.. سعر جرام الذهب عيار 21 بعد انخفاضه

قطع آثارية

370 قطعة أثرية وكسر في الصوامع الحديدية.. مفتش آثار يفضح المتهمين بسرقة متحف الحضارة.. خاص

ذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 5-11-2025

فيتور بيريرا

محمد صلاح عن تعيين الزمالك لمدرب مكابي تل أبيب: يجب عدم دخوله لمطار القاهرة | خاص

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

الذهب يرتفع عالميًا ومحليًا مع تنامي الإقبال على الملاذ الآمن وسط اضطرابات الأسواق العالمية

شُعبة الدواجن بالغرفة التجارية للقاهرة

تطوير قطاع الدواجن وتشغيل المجازر بطاقات إنتاجية أكبر

انتخابات غرفة صناعة الجلود

قائمة المستقبل تكتسح انتخابات غرفة صناعة الجلود لدورة 2025/ 2029

بالصور

طريقة عمل قرص الجبن بالزيتون الصحية

طريقة عمل قرص الجبن بالزيتون.
طريقة عمل قرص الجبن بالزيتون.
طريقة عمل قرص الجبن بالزيتون.

‏تخفيضات جديدة.. أرخص 5 سيارات سيدان موديل 2026 في مصر

أرخص 5 سيارات سيدان
أرخص 5 سيارات سيدان
أرخص 5 سيارات سيدان

تعرف على قائمة أعضاء اللجنة العليا لمهرجان شرم الشيخ المسرحي في دورته الـ 10

مازن الغرباوي
مازن الغرباوي
مازن الغرباوي

أسرار عمل سلطة كولو سلو مثل المطاعم

عمل سلطة كولو سلو مثل المطاعم.
عمل سلطة كولو سلو مثل المطاعم.
عمل سلطة كولو سلو مثل المطاعم.

بوستر اغنية "اتغيرتي ومشيتي"

عمر كمال يطرح أولى أغاني ألبومه الجديد "اتغيرتي ومشيتي".. فيديو

رئيس الأركان يلتقي نظيره الإسباني لبحث التعاون العسكري المشترك

رئيس الأركان يلتقي نظيره الإسباني لبحث التعاون العسكري المشترك

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

