للمرة الخامسة على التوالي.. تالين أحمد زغلول تحصد ذهبية بطولة كأس مصر لجمباز الأيروبيك

حصدت تالين أحمد زغلول اللاعبة بأكاديمية أكتيف أكاديمي ونادي سبورت هوم للخدمات الرياضية والبالغة من العمر ١٠ سنوات، المركز الأول والميدالية الذهبية، "المستوى الأول حر "، مرحلة ١١ سنة فردي آنسات بالروتيشن الثالث في بطولة كأس مصر لجمباز الأيروبك في الموسم الرياضي ٢٠٢٥-٢٠٢٦، والتي تقام حاليا بنادي اتحاد الشرطة الرياضي بالدراسة.

وتعد هذه الميدالية الذهبية هي الخامسة على التوالي "لتالين" بعد ان حصلت على المركز الاول والميدالية الذهبية في بطولات مرحلة ١٠ سنوات ومرحلة ٩ سنوات .

ووصلت اللاعبة تالين لهذا المستوى المتقدم بعد فترة تدريبات عدة، بقيادة كابتن فريق جمباز الأيروبك عمرو سيد فؤاد المدير الفني لقطاع جمباز الايروبيك بنادي الزمالك و تحت إشراف المدير الفني الكابتن محمود أحمد والكابتن محمود فهمي بأكاديمية أكتف أكاديمي بحدائق

الأهرام.

ونظمت بطولة كأس مصر لجمباز الايروبيك باتحاد الشرطة الرياضي بالدراسة ، وذلك بحضور الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحاد المصري للجمباز والمهندس سيف الدين إيهاب رئيس اللجنة الفنية للجمباز الأيروبك.