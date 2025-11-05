المستشارة أمل عمار تشارك في حفل السفارة السويسرية بمناسبة إطلاق برنامج التعاون المشترك

شاركت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومى للمرأة في حفل السفارة السويسرية بمناسبة إطلاق برنامج التعاون المشترك 2025- 2028، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي السفيرة باتريشيا دانزي، المدير العام للوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، والسفير بيترو لازيري رئيس التعاون الاقتصادي والتنمية في أمانة الدولة السويسرية للشئون الاقتصادية، السفير الدكتور أندرياس باوم، سفير سويسرا لدى جمهورية مصر العربية، وبمشاركة عدد من المحافظين والسفراء وممثلي وكالات الأمم المتحدة.



وعلى هامش مشاركتها، صرحت المستشارة أمل عمار بأن إطلاق برنامج التعاون السويسري المصري 2025–2028 يأتي استكمالًا لمسيرة ممتدة من الشراكة القائمة على الاحترام المتبادل والرؤية المشتركة نحو تحقيق التنمية المستدامة ، ويُجسّد نموذجًا متميزًا للتعاون الثنائي بين جمهورية مصر العربية وسويسرا، وقد أثبتت برامج التعاون السابقة بين بلدينا مدى فعالية هذا الشراكة في دعم جهود الدولة المصرية في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتمكين المرأة والشباب، وتعزيز الحوكمة الرشيدة والمواطنة الفاعلة.

وأضافت أن هذا البرنامج الجديد يؤكد استمرار الالتزام بدعم أولويات التنمية الوطنية، وبخاصة في ما يتعلق بتمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا، وهي قضية محورية في استراتيجية مصر 2030، وفي صميم رؤية المجلس القومي للمرأة الذي يعمل على إتاحة الفرص المتكافئة للنساء والفتيات في كل ربوع الوطن.

وثمنت المستشارة امل عمار ما توليه الحكومة السويسرية من اهتمام خاص بتعزيز الشمول والمساواة وتمكين الفئات الأكثر احتياجًا، وهو ما يتلاقى مع توجهات الدولة المصرية التي يقودها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو بناء مجتمع أكثر عدالة وإنصافًا.