في ختام الأربعاء.. اللون الأحمر يسيطر على أداء أسواق المال العربية

أداء أسواق المال العربية ختام تعاملات الأربعاء :

-بورصة البحرين تغلق على ارتفاع

-تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية والإماراتية

-بورصة الكويت تغلق تعاملات اليوم منخفضة

سيطر اللون الأحمر على أداء أسواق المال العربية ختام تعاملات اليوم، إذ ارتفعت بورصات البحرين، الأردن وتباينت مصر، الإمارات، وتراجعت السعودية،مسقط، الكويت، قطر.

وخلال السطور التالية، يستعرض موقع “صدى البلد” حركة الأسواق العربية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 5 نوفمبر 2025.

أسواق المال العربية

بورصة البحرين

أنهت بورصة البحرين تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، على ارتفاع؛ بدعم قطاعات المواد الأساسية والمال والاتصالات.

ومع ختام تعاملات اليوم، ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.1 % إلى مستوى 2079 نقطة، وسط تعاملات بحجم 7.07 مليون سهم بقيمة 1.58 مليون دينار، توزعت على 90 صفقة.

بورصة الأردن

أغلقت البورصة الأردنية اليوم، على ارتفاع بنسبة 0.02%، لتصل إلى مستوى 3326.24 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 3.8 ملايين سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 6.5 ملايين دينار أردني، نتيجة تنفيذ 2769 صفقة.

بورصة مصر

اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء على أداء متباين للمؤشرات، حيث تمكن المؤشر الرئيسي من الإغلاق في المنطقة الخضراء مدعومًا بصعود عدد من الأسهم القيادية، فيما تراجعت مؤشرات الأسهم الصغيرة والمتوسطة.

ارتفع مؤشر إيجي إكس 30 بنسبة 0.17% ليغلق عند 39132 نقطة.

صعد مؤشر إيجي إكس 30 محدد الأوزان بنسبة 0.23% مسجلًا 48158 نقطة.

ارتفع مؤشر إيجي إكس 30 للعائد الكلي بنسبة 0.17% ليصل إلى 17680 نقطة.

تراجع مؤشر EGX35-LV منخفض التقلبات السعرية بنسبة 0.29% مغلقًا عند 4337 نقطة.

هبط مؤشر إيجي إكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 0.97% ليغلق عند 12078 نقطة.

انخفض مؤشر إيجي إكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 0.82% مسجلًا 15928 نقطة.

بينما قفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.42% ليصل إلى 4070 نقطة.

وجاء ارتفاع المؤشر الرئيسي مدفوعًا بصعود أسهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة، ومصرف أبوظبي الإسلامي – مصر، والمصرية للاتصالات، ومجموعة إي إف جي القابضة، وجي بي كوربوريشن.

أما على صعيد تعاملات المستثمرين، فقد مال المصريون والعرب نحو البيع، في حين اتجه الأجانب إلى الشراء.

وبلغت قيمة التداولات نحو 6.3 مليار جنيه، فيما خسر رأس المال السوقي نحو 6 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.800 تريليون جنيه.

أسواق المال الإماراتية

اختتمت أسواق المال الإماراتية اليوم جلستها على أداء قوي للأسهم المرتفعة، لكن بمستويات تباينت بشكل حاد بين السوقين، حيث هيمن سوق دبي المالي على المشهد بتسجيله قفزات سعرية انفجارية، بينما شهد سوق أبوظبي للأوراق المالية ارتفاعات متوازنة وبنسب أقل حدة.

وسجلت الارتفاعات في سوق أبوظبي مستويات أكثر اعتدالاً، حيث لم يتجاوز الارتفاع الأقصى حاجز 2.740%.

سوق الأسهم السعودية

شهد سوق الأسهم السعودية "تداول" تراجعات قوية بنهاية جلسة اليوم الأربعاء، مواصلا خسائره للجلسة الخامسة على التوالي، في ظل هبوط جماعي للقطاعات، وسط تدني السيولة.

وأغلق المؤشر العام للسوق "تاسي" متراجعاً 1.24%، بخسائر بلغت 141.55 نقطة، هبط بها إلى 11,256.74 نقطة، متخليا عن مستويات 11300 نقطة.

وجاءت خسائر المؤشر العام، وسط تراجع قيمة التداول إلى 4.94 مليار ريال، من خلال 261.7 مليون سهم، مقابل 5.44 مليار ريال، بكمية تداول بلغت 289.55 مليون سهم، بنهاية جلسة أمس الثلاثاء.

وشهد السوق الموازي أداء سلبيا بنهاية جلسة اليوم الأربعاء، ليغلق مؤشر (نمو حد أعلى) متراجعاً 0.70%، بما يعادل 173.29 نقطة، هبطت به إلى مستوى 24,411.19 نقطة.

وشهد سوق الأسهم السعودية "تداول"، بنهاية جلسة اليوم الأربعاء، تراجع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة إلى 9.455 تريليون ريال، مقابل 9.542 تريليون ريال بالجلسة السابقة بخسائر سوقية بلغت 87.19 مليار ريال.

بورصة قطر

أغلق مؤشر بورصة قطر، اليوم، على تراجع بواقع (20.94) نقطة، ما نسبته (0.19%)، ليصل إلى مستوى (11006.6) نقاط.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة خلال الجلسة (115) مليونًا و(475) ألفًا و(59) سهمًا، بقيمة (316) مليونًا و(536) ألفًا و(816.437) ريالًا قطريًّا، نتيجة تنفيذ (18480) صفقة في جميع القطاعات.

وارتفعت أسهم (17) شركة، فيما انخفضت أسهم (33) شركة أخرى، بينما حافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق.

بورصة الكويت

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم، على انخفاض مؤشرها العام بـ (42.20) نقطة ما يعادل (0.47%) عند (8916.53) نقطة.

وتم تداول (651.7) مليون سهم، عبر (31273) صفقة نقدية بقيمة (116.6) مليون دينار كويتي (نحو 355.6 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي بـ (37.83) نقطة ما يعادل (0.44%)، ليبلغ مستوى (8495.40) نقطة، من خلال تداول (473.8) مليون سهم عبر (21376) صفقة نقدية بقيمة (59.6) مليون دينار (نحو 182.3 مليون دولار).

كما تراجع مؤشر السوق الأول بـ (45.38) نقطة ما يعادل (0.48%)، ليبلغ مستوى (9462.17) نقطة من خلال تداول (177.9) مليون سهم عبر (9897) صفقة بقيمة (57) مليون دينار (نحو 174.4 مليون دولار).

وفقد مؤشر "رئيسي 50" (63.89) نقطة ما يعادل (0.74%) عند (8626.07) نقطة من خلال تداول (182.8) مليون سهم عبر (10753) صفقة نقدية بقيمة (28.6) مليون دينار (نحو 87.5 مليون دولار).

بورصة مسقط

أنهى المؤشر العام لسوق مسقط تعاملات اليوم الأربعاء متراجعاً بنسبة 0.89 %، بإقفاله عند مستوى 5,565.87 نقطة، خاسراً 50.15 نقطة، مقارنةً بمستوياته بنهاية جلسة الثلاثاء.

وتأثر المؤشر العام، بتراجع الأسهم القيادية، والأداء السلبي للقطاعات مجتمعة، وتراجع المالي والخدمات بنفس النسبة البالغة 0.82 %.

وتراجع حجم التداولات اليوم بنسبة 23.67 % إلى 108.21 مليون ورقة مالية، مقابل 141.76 مليون ورقة مالية بالجلسة السابقة.

وتراجعت قيمة التداولات خلال الجلسة بنسبة 21.27 % إلى 25.69 مليون ريال، مقارنةً بنحو 32.63 مليون ريال جلسة أمس الثلاثاء.