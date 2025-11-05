جامعة بنها: فتح باب تسجيل المقررات الدراسية للطلاب المتخلفين بكلية التجارة

أكدت جامعة بنها فى بيان لها اليوم بخصوص ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن طلب بعض طلاب كلية التجارة فتح باب تسجيل المقررات على بوابة الطالب بنظام ابن الهيثم للمقررات الدراسية وذلك بعد انتهاء الموعد المحدد والفرص الاستثنائية للتسجيل ، انه يتعزر فتح النظام مرة أخرى بعد اعتماد اسماء الطلاب اللذين قاموا بالتسجيل واعتماد قوائم لجان امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول المقرر بدايته الاسبوع القادم.



وقال البيان الذي أعلنه المكتب الإعلامي لجامعة بنها، إنه في ضوء حرص ادارة الجامعة على مستقبل الطلاب اللذين تخلفوا عن تسجيل المقررات في فترة التسجيل الأساسية والمدد الاستثنائية التي تم الاعلان عنها اكثر من مرة قبل بداية امتحانات منتصف الفصل الدراسى الأول، انه سيتم فتح نظام التسجيل مرة اخيرة وبشكل استثنائي لتسجيل مقرراتهم بعد انتهاء امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول.



وتابع البيان أن عدد من تخلفوا من الطلاب عن تسجيل مقرراتهم الدراسية على بوابة الطالب منذ بداية العام الدراسي وحتى 26 أكتوبر الماضى لا يتجاوز 450 طالب ضمن 12 الف طالب قاموا بالتسجيل.