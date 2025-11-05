قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اللي يصاب بالبرد يجلس في البيت.. عوض تاج الدين يوجه رسالة للطلاب
اشتعال حافلة جماهير برشلونة بالنيران قبل مواجهة كلوب بروج
محمد علي اتظلم تاريخيًا.. «الفقي»: السادات أكثر الرؤساء اهتمامًا بالتاريخ.. ومبارك لم يكن معنيًا بذلك
ترامب يتحدث عن انضمام السعودية المحتمل لاتفاقيات أبراهام.. ويؤكد استمرار وقف إطلاق النار بغزة
أشرف عبد الباقي ينعي أحمد عبد الله: من أجمل الناس اللي اتعرفت عليهم
مصر تقترب من الاكتفاء الدوائي.. عوض تاج الدين: 94 % من الأدوية التي نستخدمها مصنعة بمصر
البابا تواضروس يتأمل في قصة شفاء نعمان: الفتاة الأسيرة نموذج للإيمان رغم الألم
التشغيل خلال أيام| كم ستكون أسعار تذاكر مونوريل العاصمة الإدارية وعدد المحطات؟
لسه عندي شروط.. شيماء سعيد تكشف حقيقة رجوعها لإسماعيل الليثي
حقيقة عودة يورجن كلوب للتدريب في الدوري الإنجليزي
صرح ثقافي حضاري.. خبير أثري يكشف مفاجأة عن الدرج العظيم بالمتحف الكبير
زيارة رعوية مملوءة بالحب والأبوة من البابا تواضروس لشعب مدينة الأمل | صور
توقيع الكشف الطبي بالمجان على 227 مواطنا بقرية البصارطة بدمياط

زينب الزغبي

واصلت إدارة القوافل العلاجية بدمياط، جهودها  لليوم الخامس علي التوالي لسلسلة القوافل الطبية والتوعوية والتي تم إقامتها اليوم  بقرية البصارطة التابعة لمركز دمياط.

وشهدت القافلة إقبالًا ملحوظًا من المواطنين، حيث بلغ إجمالي عدد المستفيدين 227 مواطنًا، تم توقيع الكشف الطبي عليهم في ثلاث عيادات تخصصية (باطنة – أطفال – نسا وتنمية الأسرة)..

وترددت 114 حالة على عيادة الباطنة و 66 حالة على عيادة الاطفال و47 حالة على عيادة النسا وتنمية الأسرة ،كما تم إجراء 11 حالة موجات صوتية، إلى جانب تنفيذ عدد من المبادرات الرئاسية داخل القافلة، منها: مبادرة دعم صحة المرأة المصرية (38 حالة) ومبادرة الأورام (29 حالة) ومبادرة الأمراض المزمنة  (21 حالة) ، وكذامبادرة الاعتلال الكلوي (30حالة)

وفي الجانب التوعوي، تم تقديم جلسات توعوية وتثقيف صحي لـ 75 مواطنًا تناولت موضوعات تخص صحة الأسرة، والوقاية من الأمراض المزمنة، والتغذية السليمة وصحة الام والطفل والتوعية بخدمات المبادرات الرئاسية وأهمية عمل ملف طبي عائلي والخدمات الطبية المختلفة التي يمكن الحصول عليها.

وأكد الدكتور محمد عبد الخالق ، وكيل وزارة الصحة بدمياط، أن تنظيم هذه القوافل يأتي في إطار خطة وزارة الصحة لتوفير خدمات طبية متكاملة للمواطنين في القرى والمناطق الاكثر احتياجا ، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بصحة المواطن المصري، مشيرًا إلى استمرار إطلاق القوافل الطبية بجميع مراكز المحافظة لضمان وصول الخدمة الصحية لكل مواطن بجودة عالية ودون أي أعباء مالية.

