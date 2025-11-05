توقيع الكشف الطبي بالمجان على 227 مواطنا بقرية البصارطة بدمياط

واصلت إدارة القوافل العلاجية بدمياط، جهودها لليوم الخامس علي التوالي لسلسلة القوافل الطبية والتوعوية والتي تم إقامتها اليوم بقرية البصارطة التابعة لمركز دمياط.

وشهدت القافلة إقبالًا ملحوظًا من المواطنين، حيث بلغ إجمالي عدد المستفيدين 227 مواطنًا، تم توقيع الكشف الطبي عليهم في ثلاث عيادات تخصصية (باطنة – أطفال – نسا وتنمية الأسرة)..

وترددت 114 حالة على عيادة الباطنة و 66 حالة على عيادة الاطفال و47 حالة على عيادة النسا وتنمية الأسرة ،كما تم إجراء 11 حالة موجات صوتية، إلى جانب تنفيذ عدد من المبادرات الرئاسية داخل القافلة، منها: مبادرة دعم صحة المرأة المصرية (38 حالة) ومبادرة الأورام (29 حالة) ومبادرة الأمراض المزمنة (21 حالة) ، وكذامبادرة الاعتلال الكلوي (30حالة)

وفي الجانب التوعوي، تم تقديم جلسات توعوية وتثقيف صحي لـ 75 مواطنًا تناولت موضوعات تخص صحة الأسرة، والوقاية من الأمراض المزمنة، والتغذية السليمة وصحة الام والطفل والتوعية بخدمات المبادرات الرئاسية وأهمية عمل ملف طبي عائلي والخدمات الطبية المختلفة التي يمكن الحصول عليها.

وأكد الدكتور محمد عبد الخالق ، وكيل وزارة الصحة بدمياط، أن تنظيم هذه القوافل يأتي في إطار خطة وزارة الصحة لتوفير خدمات طبية متكاملة للمواطنين في القرى والمناطق الاكثر احتياجا ، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بصحة المواطن المصري، مشيرًا إلى استمرار إطلاق القوافل الطبية بجميع مراكز المحافظة لضمان وصول الخدمة الصحية لكل مواطن بجودة عالية ودون أي أعباء مالية.